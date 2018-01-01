12 قتيلاً بينهم 10 أمريكيين بتحطم طائرة سياحية في كوستاريكا

سان خوسيه: قتل عشرة أمريكيين الاحد بكوستاريكا، في حادث تحطم طائرة صغيرة أدى أيضاً الى مقتل الطاقم المؤلف من كوستاريكيَين اثنين، بحسب ما اعلن رئيس كوستاريكا غييرمو سوليس.

وقال الرئيس في بيان ان “حكومة كوستاريكا تعبّر عن اسفها الشديد لمقتل عشرة ركاب امريكيين وطيارَين كوستاريكيَين بحادث جوي” حصل بمنطقة غواناكاست شمال غرب البلاد.

وكان مسؤولون قالوا بوقت سابق ان النيران اشتعلت بالطائرة عند ارتطامها بالارض.

وقال المتحدث باسم وزارة الامن العام بكوستاريكا كارلوس هيدالغو على حسابه في موقع فيسبوك، ان الطائرة من طراز “سيسنا 208 كارافان” وقد تحطمت في منطقة جبلية قرب منتجع بونتا ايسليتا السياحي على المحيط الهادئ.

واكدت وزارة الخارجية الامريكية مقتل العديد من المواطنين الامريكيين، وقدمت تعازيها مبدية استعدادها لمساعدة عائلات الضحايا. غير انها قالت انه احتراماً لعائلات الضحايا لن تكشف معلومات اضافية في الوقت الحالي.

واقلعت الطائرة على الارجح من مدرج صغير في بونتا إيسليتا الساعة 10,30 صباحاً بالتوقيت المحلي (16,30 بتوقيت غرينتش) وكان مفترضاً ان تهبط في مطار سان خوسيه الرئيسي بعد 25 دقيقة من اقلاعها.

والطائرة مملوكة لشركة “نايتشر اير” المحلية الخاصة واشتعلت فيها النيران عندما تحطمت لسبب لا يزال غير محدد.

واظهرت صور نشرها هيدالغو على مواقع التواصل قطعاً من هيكل الطائرة المشتعل منتشرة في احدى الغابات.

وذكرت صحيفة “لا ناسيون” انه كانت هناك رياح قوية لحظة حصول الحادث.

والامريكيون هم اكثر الزوار الاجانب الذين يقصدون كوستاريكا، الوجهة السياحية الشهيرة في امريكا الوسطى، وخصوصاً في كانون الاول/ديسمبر وكانون الثاني/يناير بحثاً منهم عن الدفء الاستوائي. (أ ف ب)