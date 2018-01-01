الإحتلال الإسرائيلي يعتقل نائباً في البرلمان الفلسطيني شمالي الضفة الغربية

رام الله: اعتقل الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، نائباً في المجلس التشريعي الفلسطيني (البرلمان) شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شهود عيان، إن قوة إسرائيلية داهمت بلدة دير بلوط في محافظة سلفيت (شمال)، واعتقلت النائب ناصر عبد الجواد قبل انسحابها.

وأوضح الشهود، أن الجيش فتش المنزل وعاث بمحتوياته.

وعبد الجواد نائب عن كتلة التغيير والاصلاح التابعة لحركة حماس.

وباعتقال عبد الجواد يرتفع عدد النواب المعتقلين الى 11. (الأناضول)