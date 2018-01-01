 جاويش أوغلو: تركيا تعتزم تطبيع العلاقات مع ألمانيا

أنقره: توقع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن تتحسن العلاقات مع ألمانيا في عام 2018، معلناً عزمه زيارة ألمانيا في كانون ثان/يناير الجاري.

وقال جاويش أوغلو: “أعتقد أن الجانبين مستعدان لتطبيع العلاقات… أتوقع أيضاً الكثير من التحسن (في العلاقات) في عام 2018″، محذراً في المقابل ألمانيا من توجيه تهديدات لبلاده.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعرب مؤخراً عن تفاؤله إزاء تحسن العلاقات مع ألمانيا.

وأشاد الوزير التركي بـ”الحوار الجيد” مع نظيره الألماني زيغمار غابريل، الذي دعاه للقائه في مسقط رأسه بمدينة جوسلار الألمانية هذا الشهر.

ووصف جاويش أوغلو جابريل بأنه “صديق شخصي” له.

يذكر أن غابريل زار جاويش أوغلو في دائرته الانتخابية بمدينة أنطاليا التركية في تشرين ثان/نوفمبر الماضي.

وقال جاويش أوغلو: “من جانبنا لا نرى أية أزمة، وليس لدى تركيا مشكلة مع ألمانيا، لكن ألمانيا لديها مشكلة مع تركيا. ألمانيا لا تدع فرصة إلا وتهاجم تركيا”، مضيفاً أن حكومته تنتظر من ألمانيا أن تتعامل مع تركيا “كشريك ندي”، وقال: “إذا تحركت ألمانيا خطوة تجاهنا، ستتحرك تركيا خطوتين تجاه ألمانيا… لكن إذا هددت ألمانيا تركيا، فإن تركيا سترد الضربة”.

وفي سياق متصل، ذكر أوغلو أنه غير نادم على تشبيهه هو وأردوغان لألمانيا ودول أوروبية أخرى بالحقبة النازية بعد حظر هذه الدول ظهور مسؤولين في الحكومة التركية في فعاليات انتخابية هناك، وقال: “ما حدث في تلك الأيام يذكرنا بما كان يحدث إبان الحقبة النازية. ربما لم يحدث هذا مطلقاً في تلك الحقبة. لا أعتقد أن النظام النازي كان يحظر مثل هذه الزيارات أو الفعاليات”.(د ب أ)