مقتل اثنين من المتظاهرين بالرصاص مساء الأحد في جنوب غرب إيران

طهران: قُتل متظاهران خلال صدامات مساء الأحد في مدينة ايذج بجنوب غرب إيران بحسب ما نقلت وكالة “ايلنا” القريبة من الاصلاحيين عن النائب المحلي هداية الله خادمي.

وقال خادمي “لقد تظاهر سكان من ايذج على غرار ما حصل في سائر انحاء البلاد احتجاجا على الصعوبات الاقتصادية لكن للاسف قُتل شخصان واصيب آخرون بجروح (…) ولا اعلم اذا كان اطلاق النار مصدره قوات الامن او متظاهرين”.

ومساء الأحد قتل شخصان في مدينة دورود (غرب) عندما استولى متظاهرون على شاحنة تابعة لجهاز الاطفاء وفكوا فراملها من على احدى التلال. وقال قائد شرطة المدينة للتلفزيون الرسمي “صدمت المركبة شخصين احدهما مسن والآخر مراهق ما أدى إلى مقتلهما”.

وكان قُتل شخصان آخران مساء السبت في المدينة نفسها لكن نائب حاكم المحافظة اكد ان قوات الامن لم تطلق النار على المتظاهرين.

ووقعت المواجهات مساء الأحد رغم النداء الذي وجهه الرئيس حسن روحاني من أجل الهدوء منددا بالعنف.

وكانت الاحتجاجات على غلاء المعيشة وضد السلطة بدأت الخميس في طهران. (أ ف ب)