الصلابة الدفاعية أكثر ما يميز برشلونة مع فالفيردي هذا الموسم

برشلونة: ليس سرا أن أحد مواطن القوة التي تميز بها نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم هذا الموسم هي تفوقه في الجانب الدفاعي خلال الأشهر الماضية.

ويعتبر برشلونة الفريق الأقل استقبالا للأهداف في القارة الأوروبية، حيث اهتزت شباك حارسه الألماني اندريه تيرشتيجن هذا الموسم ثماني مرات فقط، بواقع سبعة أهداف في الدوري الإسباني “الليغا” وهدف واحد في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأتي نادي أتلتيكو مدريد في المرتبة الثانية على المستوى القاري من حيث الصلابة الدفاعية بعد أن تلقى مرماه 12 هدفا، ثم يأتي في مراتب لاحقة الفرق الكبرى في القارة العجوز والتي استقبلت أهدافا أكثر من النادي الكتالوني بمقدار الضعف تقريبا.

وتميز أداء برشلونة الدفاعي بنظافته وعدم اعتماده على الخشونة، فلم يلجأ فريق المدير الفني الإسباني ارنستو فالفيردي إلى اللعب غير النزيه أو السلوكيات المشينة للمحافظة على نظافة شباكه.

وتعكس الأرقام والإحصائيات في هذا الصدد مدى مراعاة هذا المدرب في عمله لإرساء قواعد اللعب النزيه.

ويعتبر برشلونة أيضا أقل الفرق ارتكابا للأخطاء في الليجا، كما يعد أقلها في الحصول البطاقات الصفراء والحمراء.

ونجح برشلونة في رهانه على إعادة ترتيب أوراقه الدفاعية، رغم وجود لاعبين قاوموا هذا التغيير، ولكن في النهاية أصبح النادي الكتالوني أكثر تنظيما وأكثر حذرا في الخطوط الخلفية.

وتمكن فالفيردي من التقريب بين خطوط الفريق وبات تكتيك الضغط المتقدم معه أكثر تأثيرا، وهو الأمر الذي افتقده الفريق خلال الأشهر الأخيرة من ولاية لويس انريكي، المدير الفني السابق.

ويعود الفضل في هذا التفوق الدفاعي الذي يعتمد على الضغط على الخصم في ملعبه إلى ثنائي الارتكاز في وسط الملعب، سيرخيو بوسكيتس وايفان راكيتيتش، حيث لعب كلاهما جنبا إلى جنب في مركز لاعب الوسط المدافع في كثير من الأحيان.

وبالإضافة إلى هذا الضغط المتقدم، كان الأداء الدفاعي لبرشلونة في مجمله راقيا للغاية وخاصة من جانب لاعبي الخط الخلفي، الذين نجحوا بقوة في عملية التغطية على تقدم ظهيري الجنب في الناحية الهجومية.

وبرز في هذا الصدد المدافع الفرنسي العنيد صامويل أومتيتي، فقد قدم هذا اللاعب أداء استثنائيا، ولكن ورغم ذلك لم يكن لغيابه مؤخرا للإصابة تأثيرا ملحوظا على دفاع برشلونة.

ورغم غياب أومتيتي، حافظ برشلونة على المستوى الراقي لأدائه الدفاعي بالدفع بالبلجيكي توماس فيرمايلين، الذي كان عند حسن ظن مدربه وكان أهلا لثقته به.

وكان أحد أهم العوامل التي ساعدت برشلونة على النجاح في الجوانب الدفاعية هذا الموسم هو تألق حارسه الدولي، الألماني اندريه تيرشتيجن، التي كانت تصدياته حاسمة في الكثير من المباريات نجح من خلالها حرمان منافسي فريقه من التقدم في النتيجة في عدة مناسبات.

وحافظ الحارس الألماني على نظافة شباكه في 15 من أصل أخر 22 مباراة لعبها مع برشلونة. (د ب أ)