الأمن الإيراني: تصدّينا لـ”محتجين مسلحين” حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية
طهران- (وكالات): أكد التليفزيون الإيراني الرسمي الاثنين أن قوات الأمن تصدّت لـ”محتجين مسلحين” حاولوا الاستيلاء على مخافر للشرطة وقواعد عسكرية.
ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولون إيرانيون في جلسة أمنية طارئة، الاثنين، بعد ليلة رابعة من المظاهرات المناوئة للحكومة التي اجتاحت البلاد.
وعلى الرغم من الدعوة التي وجهها الرئيس الايراني، حسن روحاني، الأحد إلى المتظاهرين، للحفاظ على السلمية – في الوقت الذي أعرب فيه عن تأييده لحق المتظاهرين في التعبير عن آرائهم – ذكر شهود أن ثمة أعمال العنف اندلعت في أنحاء البلاد.
وأفادت أنباء بأن الشرطة استخدمت مدافع المياه والغاز المسيل للدموع، لتفريق الاحتجاجات في العديد من المدن، ومن بينها طهران. كما لجأ بعض المتظاهرين إلى العنف، وأضرموا النيران في السيارات وأحدثوا أضرارا أخرى.
في الوقت نفسه، ذكر مستخدمو الإنترنت أن مواقع التواصل الاجتماعي عادت للعمل مجددا، بعد يوم من إغلاق السلطات لخدمات مثل تليجرام وإنستغرام، استخدمها بعض المتظاهرين لتنظيم التجمعات.
وأفادت تقارير غير مؤكدة تم تداولها على الانترنت، بأ هناك عددا يتراوح بين 100 و800 شخص، تم اعتقالهم في ظل الاحتجاجات التي اندلعت الاسبوع الماضي.
وقد خرج الآلاف إلى الشوارع منذ الخميس الماضي، للاعراب عن مظالمهم، التي تشمل ارتفاع تكاليف المعيشة والبطالة وسياسات طهران في الشرق الأوسط. وأستهدف آخرون المؤسسة الدينية فى البلاد.
هذه غيض من فيض لبركان ثورة المظلومين والعراة ليزلزل الارض تحت اقدام الطغاة المعممين في طهران وقم الذين نشروا في المنطقة ظلما وجورا وفسادا وراهابا في العراق وسوريا واليمن ولبنان ..فسروقوا من لقمة عيش البسطاء
للشعب الايراني ليغذوا بها سياساتهم الطائفية الإرهابية العنصرية والفوضوية ضد الشعوب الآمنة في المنطقة فها انقلب السحر على الساحر وبداءت شرارة الثورة الإيرانية الجديدة ضد هذه الفئة الظالمة لتخليص شعوبهم وشعوب المنطقة من شرورهم وفسادهم والقائهم في قمامة التاريخ بعونه تعالى ……. وغدا لناظره قريب
اثبت الواقع الماضي والحاضر بأن دول الخليج قاطبتا هم العمق الاستراتيجي لدولة بني صهيون. وهذه الكيان المغتصب لايزال ما لم يتم هدم هذه المحميات الخبيثة الخائنة المارقة لهذا يتوجب على الجميع التكاتف ودعم والوقوف الى جانب هذه الشعوب المستضعفة لتخلص من هذ الزمر الحاكمة الخائنة اولياء الشيطان المترفين الذين باعوا الاوطان والارض وما عليها وما تحتها الى الغرب المنافق براسة هذ العنصري دونلد ترمب.
مانراه الان لزعزعة ايران هو اعادت مقطع جهنمي (Action Replay) لما حصل في سورية وبنفس الاسلوب ونفس الاعبين. سمعنا تصريحات تركي الفيصل 1\7\2016 http://www.alquds.co.uk/?p=566866)
عندما اللقى خطابه في مؤتمر المعارضة الايرانية (مجاهدي خلق) توعد ايران ان ما اسماه نظام الملالي سوف يسقط خلال سنة وانهم يدعمون الشعب الايراني بان يثور ويتخلص من حكومته. فالدور السعودي في الشحن والتأليب واضح وجلي وعلني وغدا يخرج علينا أئمة الفتنة الى اعلان الجهاد بضمنه النكاح واخراج كل من يختلفون معهم من الملة. لكن هذا المرة يخيب سعيهم كما خاب في اليمن والعراق والان بدوره يخيب في سوريا
السيناريوالسوري يتجدد . نفس خطوات بشار يكررها الايرانيون ضد الشعب