سماء قطر تسطع بشهب “الرباعيات” الأربعاء

الدوحة- “القدس العربي”: تشهد دولة قطر وبقية دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية أولى زخات الشهب لهذا العام، والمتمثلة في شهب “الرباعيات” حيث ستصل ذروتها مساء، الأربعاء، المقبل، وستمتد حتى بزوغ فجر اليوم التالي.

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي بدار التقويم القطري، في تصريح صحفي، أن زخة شهب “الرباعيات” من الشهب المميزة جداً، وذلك لأن معدل سقوطها عند ذروتها يكون كبير، إذ يصل معدل سقوطها في السماء عند ذروتها إلى 80 شهابا في الساعة، بحسب تقدير خبراء الفلك المتخصصين في رصد الشهب.

وأضاف أن مذنب “اي اتش1″ هو مصدر حدوث زخة شهب “الرباعيات”، وذلك نتيجة لتقاطع الأرض في مدارها حول الشمس مع حبيبات الغبار التي خلفها المذنب ، حيث إن الشهب بصفة عامة تحدث نتيجة مرور الأرض بالقرب من المخلفات الدقيقة التي تخلفها جسيمات المذنبات.

تجدر الإشارة إلى أن سكان قطر ليسوا بحاجة إلى أجهزة أو تليسكوبات فلكية لرصد ورؤية زخة شهب “الرباعيات” إذ يمكنهم رؤية ورصد الشهب بالعين المجردة وذلك بالنظر نحو الأفق الشمالي الشرقي من سماء قطر قبيل منتصف الليل، ومن الممكن أيضا استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة للحصول على صور لتلك الشهب ، مع الأخذ في الاعتبار زيادة زمن التعريض أثناء التصوير للحصول على صور مميزة.

يذكر أن شهب “الرباعيات” تنشط من نهاية شهر ديسمبر وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير من كل عام، إلا أنها تصل ذروتها ما بين يومي الثالث والرابع من شهر يناير.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن أفضل الأماكن لمشاهدة شهب “الرباعيات” هي الأماكن الأكثر ظلاما والبعيدة عن المناطق السكنية التي تحوي ملوثات ضوئية وبيئية قد تعيق رؤية الشهب، بينما يعتبر أفضل الأوقات لرؤية تلك الشهب هو من بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.