الجزيرة تطلق موقعها الإخباري باللغة الصينية

الدوحة- “القدس العربي”: أطلقت شبكة الجزيرة الإعلامية الإثنين 1 يناير 2018، موقعها الإخباري باللغة الصينية، وذلك في الذكرى السابعة عشرة لإطلاق موقعها “الجزيرة نت”.

وبانطلاق الموقع الجديد، يكون موقع الجزيرة هو أول موقع عربي يطلق خدماته باللغة الصينية، ويخاطب نحو مليار ونصف المليار صيني بلغتهم.

وتأتي هذه الخطوة بعد تجربة استغرقت أكثر من عام بإطلاق عدة صفحات للجزيرة على مواقع ومنصات التواصل الاجتماعي باللغة الصينية تكللت بالنجاح من خلال مئات الآلاف من المتابعين والمتفاعلين، سواء على موقع (وي بو) البديل الصيني لتويتر أو على منصة (مياو باي) للفيديوهات، إضافة للتقارير المطولة على موقع ويتشات. وقد أشرف على تنفيذ المشروع المدير الراحل لمكتب شبكة الجزيرة الإعلامية بالصين، الدكتور عزت شحرور، والذي وافته المنية يوم السبت 23 ديسمبر 2017.

وتعقيبا على إطلاق الموقع، قال الدكتور مصطفى سواق، المدير العام لشبكة الجزيرة الإعلامية بالوكالة قائلاً: “إننا نقف اليوم أمام إنجاز جديد من إنجازات الجزيرة. نعمل على توسيع نطاقنا العالمي بتقديم محتوى تحريري فريد من نوعه، يسعى لبناء جسر التواصل وتعزيز تبادل المعلومات والثقافات المختلفة بين الشعوب، وهو الأمر الذي كان يسعى إليه زميلنا الراحل، الدكتور عزت شحرور في تقاريره وعمله الدؤوب كمدير لمكتب شبكة الجزيرة الإعلامية بالصين”.

وعلق الدكتور ياسر بشر، المدير التنفيذي للقطاع الرقمي، قائلا “يسعى الموقع الجديد إلى سد الفراغ الإعلامي العربي في بلد بحجم الصين تستحوذ على نحو سبعمئة مليون متصفح إنترنت، وليكون بوابة لتعزيز حق الإنسان في المعرفة وقيم التسامح واحترام الحريات والحقوق ومنبراً تعددياً ينشد الحقيقة ويلتزم بالمبادئ المهنية”.

وأضاف قائلاً “إن هذا المشروع هو جزء من استراتيجية الجزيرة الرقمية للوصول إلى جمهورها حيثما كان”.

بدوره، قال مدير موقع الجزيرة نت محمد المختار الخليل “إن الموقع سيهتم بتقديم الأخبار التي تهم المنطقة إلى الصينيين بمعايير الجزيرة، كما سيكون للشأن الصيني المحلي مساحة معتبرة فيه. وخلال الأيام القادمة سيتم إطلاق موقع آخر باللغة الإندونيسية من جاكرتا، على أمل إطلاق مواقع بلغات أخرى في المستقبل، بناء على تقييم نجاح التجربتين”.