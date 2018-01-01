ترامب يؤكد أن “زمن التغيير” حان في إيران

واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن “زمن التغيير” حان في إيران، بعد أيام من التظاهرات والاضطرابات الأكبر منذ الحركة الاحتجاجية في العام 2009.

وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر “الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان. حان زمن التغيير”. (أ ف ب)