ترامب يؤكد أن “زمن التغيير” حان في إيران
Jan 01, 2018
واشنطن: اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين أن “زمن التغيير” حان في إيران، بعد أيام من التظاهرات والاضطرابات الأكبر منذ الحركة الاحتجاجية في العام 2009.
وقال ترامب في تغريدة على موقع تويتر “الشعب الإيراني العظيم مقموع منذ سنوات وهو متعطش إلى الغذاء والحرية. ثروات إيران تنهب، وكذلك حقوق الإنسان. حان زمن التغيير”. (أ ف ب)
ترامب يحاول فقط لفت الأنظار بعيداً عن فاشيته باعطاء القدس للإحتلال الإسرائيلي الصهيوني الفاشي, الذي يحظى بدعم لامثيل له من أمريكا وفي وضع عربي متردي لاقدرة فيه للفلسطينيين على التصدي لهذه الهجمات العنصرية والفاشية.
ايها التاجر ترامب .التغيير لن يحصل .الا الى الافضل .فالشعوب الاسلامية تعرف معدنك جيدا .فانت لا تحب ايران .ولا اي بلد اسلامي .