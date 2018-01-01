﻿غوارديولا يطالب بحماية أكبر للاعبين بعد إصابة دي بروين

لندن – رويترز: يشعر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي بضرورة اتخاذ إجراءات أكبر لحماية اللاعبين من التعرض لإصابات خطيرة بعدما نقل لاعبه كيفن دي بروين على محفة خلال التعادل السلبي مع كريستال بالاس في الدوري الانكليزي يوم الأحد.

وبعد تصدي حارس السيتي إديرسون لركلة جزاء في الوقت القاتل تدخل جيسون بانشن لاعب بالاس بعنف ضد دي بروين ليترك لاعب الوسط البلجيكي الملعب محمولا على محفة مع وضع دعامة بساقه اليمنى. ويرى غوارديولا ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفات المتعمدة وطالب الاتحاد الانكليزي بالتدخل. وقال المدرب الاسباني: «يدرك الاتحاد الانكليزي ما يتعين فعله ويجب أن يحمي اللاعبين». وأضاف: «يجب أن يحمي الحكام اللاعبين. حالفنا الحظ أمام توتنهام ونيوكاسل واليوم لم نكن محظوظين. نعرف مدى القوة البدنية في إنكلترا لكن الفرق تفقد لاعبين مهمين وليس فقط في مانشستر سيتي». ووضع التعادل حدا لسلسلة من 18 انتصارا متتاليا لكن سجل السيتي استمر خاليا من الهزيمة في 21 مباراة. وتابع غوارديولا: «18 فوزا متتاليا ليس أمرا عاديا. إنه أمر لا يصدق والمباراة المقبلة لن تكون سهلة وهناك الكثير من المباريات في ديسمبر. اللعب في أربع مسابقات والتنافس على هذا المستوى يعني أنه من المستحيل الفوز في كل المباريات». ورفض الربط بين إصابة دي بروين والإسراع في التعاقد مع أليكسيس سانشيز لاعب أرسنال. وقال: «لا أعرف ماذا سيحدث لكنه لاعب في أرسنال وأعتقد أنه سيبقى هناك وفي الاجتماعات الداخلية سنتخذ أفضل قرارات ممكنة لكن شعوري الآن أنه لاعب في أرسنال وسيظل في ناديه».