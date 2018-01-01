﻿ليفربول يقتنص فوزا في الوقت القاتل من ملعب بيرنلي… وانتصار بنكهة جزائرية لليستر

لندن – د ب أ: اقتنص ليفربول فوزا مثيرا من مضيفه بيرنلي 2/1 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنكليزي. وفاز ليستر على ضيفه هدرسفيلد 3/صفر ونيوكاسل على مضيفه ستوك 1/صفر وتعادل برايتون مع بورنموث 2/2.

وعلى ملعب «تيرف مور» انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم تقدم السنغالي ساديو ماني بهدف لليفربول في الدقيقة 61. ولكن لاعب الوسط الايسلندي يوهان بيرغ غودموندسون خطف التعادل لبيرنلي قبل دقيقتين من نهاية المباراة. وفي الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع سجل المدافع الاستوني راغنار كلافان هدف الفوز القاتل لليفربول. وأجرى يورغن كلوب مدرب ليفربول سبعة تغييرات على التشكيلة التي هزمت ليستر السبت الماضي حيث غاب الهداف محمد صلاح وفيليب كوتينيو للإصابة وجلس روبرتو فيرمينو على مقاعد البدلاء. ورفع هذا الفوز رصيد ليفربول إلى 44 نقطة في المركز الرابع وتجمد رصيد بيرنلي عند 34 نقطة في المركز السابع. وسجل الجزائري رياض محرز هدفا وصنع اخر ليقود ليستر للفوز 3-صفر على هدرسفيلد. وفي شوط أول باهت كان ويلفريد نديدي لاعب ليستر الأقرب للتسجيل لكنه سدد بعيدا عن المرمى بعدما أربك اسلام سليماني دفاع هدرسفيلد مع عودته لتشكيلة بطل انكلترا 2016. وبعد الاستراحة دبت الحياة في المباراة ليسجل محرز هدفا جميلا في الدقيقة 53 وضاعف سليماني الغلة بعد سبع دقائق اخرى مسجلا أول اهدافه هذا الموسم. وسدد هدرسفيلد كرة واحدة على المرمى طيلة اللقاء حيث عانى لتقديم أداء سلس، بينما منح ليستر الفرصة للوافد الجديد أدريان سيلفا بعدما حصل على الضوء الأخضر للمشاركة.

وأكمل مارك البرايتون الثلاثية ليبقى ليستر ثامنا وهدرسفيلد في المركز الـ11 رغم تعرضه لأول خسارة في خمس مباريات. وفاز نيوكاسل على ملعب ستوك بهدف نظيف سجله أيوزي بيريز في الدقيقة 73.

واستمرت مشاكل ستوك الدفاعية حيث هدد نيوكاسل مرمى مضيفه عدة مرات في الشوط الأول لكنه أخفق في ترجمة الفرص ألى أهداف. وأهدر المدافع كيران كلارك أفضل فرصة من مسافة قريبة بعد مرور نصف ساعة من اللقاء. وواصل نيوكاسل صناعة الفرص في الشوط الثاني وتوغل لاعب الوسط جيكوب ميرفي من بين مدافعي ستوك في الدقيقة 73 ومرر الكرة الى بيريز الذي أنهاها بهدوء في الشباك ليحسم الانتصار. وضغط ستوك بحثا عن التعادل لكن حارس نيوكاسل وقف لكل محاولاته بالمرصاد. وهذه ثاني هزيمة على التوالي يتجرعها ستوك. ودخل مرمى ستوك الان 47 هدفا في 22 مباراة بالدوري ليتراجع الى المركز الـ16 مبتعدا بفارق نقطتين فقط عن منطقة الهبوط لكنه خاض مباراتين أكثر من وستهام صاحب المركز الـ18. وصعد نيوكاسل إلى المركز الـ13 بعد انتصار كان في أمس الحاجة اليه. ورفع هذا الفوز رصيد نيوكاسل إلى 22 نقطة بفارق نقطتين أمام ستوك السادس عشر. وسقط برايتون في فخ التعادل 2/2 مع بورنموث، ليرفع رصيده إلى 23 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق نقطتين أمام بورنموث. وتقدم أنتوني كونكارت لبرايتون بهدف مبكر للغاية في الدقيقة الخامسة وتعادل ستيف كوك للضيوف في الدقيقة 33 .وفي الشوط الثاني، تقدم برايتون مجددا بهدف سجله غلين مري في الدقيقة 48 وتعادل كالوم ويلسون مجددا لبورنموث في الدقيقة 79 .