﻿دورتموند يرغب في تمديد عقد رويس

برلين – د ب أ: أعلن مايكل زورك، المدير الرياضي لبوروسيا دورتموند، عن رغبته في التمديد لمهاجم الفريق ماركو رويس، الذي ينتهي عقده في 2019. وقال: «ماركو واحد منا، وأنا أفضل أن أراه بقميص الفريق لفترة أطول». وأعرب زورك عن اعتقاده بأن لاعب المنتخب مهم للنادي داخل الملعب وخارجه. وكانت أخر مشاركة لرويس مع النادي في أيار/مايو الماضي في نهائي الكأس، حيث أصيب بتمزق جزئي في الرباط الصليبي الخلفي، وعاد رويس (28 عاما)، في الوقت الراهن، بعد إجراء العملية والنقاهة، إلى تدريبات الجري وسيتوجه يوم الأربعاء المقبل إلى معسكر الفريق في ماربيا، لكنه لن يشارك في التدريبات بالكامل.