﻿تأهل سفيتولينا وكونتا إلى الدور الثاني

بريزبن (أستراليا) – د ب أ: لحقت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا والبريطانية جوانا كونتا بقافلة المتأهلات إلى الدور الثاني لبطولة بريزبن المفتوحة بفوز الأولى على الإسبانية كارلا سواريز نافارو 6/2 و6/4 والثانية على الأمريكية ماديسون كيز 4/6 و6/4 و6/3.

واستغرقت كونتا (26 عاما) المصنفة الخامسة للبطولة أكثر من ساعتين للإطاحة بمنافستها الأمريكية. وتلتقي في الدور الثاني الأستراليا آيلا تومليانوفيتش التي تخوض البطولة ببطاقة دعوة (وايلد كارد) .وفازت الاستونية كايا كانيبي على الروسية داريا كستكينا 6/2 و6/2 والرومانية سورانا كريستيا على الأمريكية جينيفر برادي 7/6 و6/1 والبيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش على الفرنسية كريستيانا ملادينوفيتش 1/6 و6/3 و7/5 والأمريكية كاترين كارتن بيلس على الأوكرانية كاترينا بوندارينكو 6/2 و7/5 .