﻿أربعة منتخبات تتصارع اليوم للتأهل إلى المباراة النهائية

الكويت – الأناضول: اقتربت بطولة كأس الخليج العربي من نهايتها، وبدأت 4 منتخبات في الاستعداد لحمل اللقب، بعد وصولها لنصف النهائي، باحتلالها المركزين الأول والثاني في المجموعتين، ليبدأ الرباعي عمان والبحرين والعراق والإمارات مشوار المرحلة الأخيرة نحو اللقب.

نصف النهائي الأول، سيجمع عمان والبحرين على استاد «جابر»، وهي المباراة التي لم يتوقعها الكثيرون خاصة وان ترشيحات التأهل لم تصب في صالحهما. المنتخب العماني تصدر المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط بفوزين وهزيمة، وأحرز 3 أهداف وتلقى هدفا، وقدم كرة متوازنة وأداء جيدا، ويطمح في مواصلة نتائجه الطيبة والوصول للمباراة النهائية والمنافسة على اللقب. وحل المنتخب البحريني بالمركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وأحرز 3 أهداف أيضا لكنه تلقى هدفين، ويريد بكل تأكيد أن يواصل مغامرته نحو اللقب، ولكنه يعلم جيدا مدى قوة المنافس وامكاناته وأنه أطاح بمنتخبي الكويت (البلد المنظم) والسعودية (المتأهل لكأس العالم). في نصف النهائي الثاني، فإننا على موعد مع نهائي مبكر، بين العراق والإمارات، كل منهما يعلم جيدا ان المرور من هذا الصدام سيرشح صاحبه بقوة لنيل اللقب في ظل توديع العديد من المنتخبات الكبيرة. المنتخب العراقي، تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل وهو العدد الأكبر للنقاط المجمعة بالدور الأول، وأحرز 6 أهداف ليشكل ضغطا على أي منافس لقوة هجومه، واستقبل هدفين. أما المنتخب الإماراتي، فاحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط من فوز وتعادلين، وأحرز هدفا وحيدا ما يعكس ضعفا واضحا للهجوم، وقابله قوة دفاعية كبيرة حيث أنه المنتخب الوحيد الذي لم يتلق أي هدف خلال الدور الأول، أي ان أقوى هجوم متمثل في العراق يواجه الدفاع الأقوى المتمثل في الإمارات.