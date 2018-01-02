﻿قذاف الدم: سيف الإسلام الأوفر حظا للفوز في الرئاسة ومئات «الدواعش» يصلون إلى ليبيا يوميا

القاهرة – د ب أ: توقع المسؤول الليبي السابق أحمد قذاف الدم أن يكون سيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل ‏معمر القذافي الأوفر حظا لقيادة ليبيا في حال إجراء انتخابات نزيهة، وشدد على أن هذا لن يكون معتمدا على قوة العائلة ‏والتحالفات وإنما لأن الليبيين سئموا من فشل القيادات التي تناوبت السلطة منذ سقوط القذافي.‏

وبرغم إعرابه عن تقديره للدور الذي لعبه المشير خليفة حفتر، المعين من قبل مجلس النواب قائدا عاما للجيش ‏الوطني، والانجازات التي حققها على الأرض، فقد أكد قذاف الدم أن حظوظ سيف الإسلام ستكون الأعلى إذا ما كانت ‏هناك انتخابات عادلة.‏

وأوضح : «نفوذ حفتر قاصر على المنطقة الشرقية، أما في المنطقة الغربية والجنوبية فنعتقد أنه لا يملك هناك الكثير … ‏والحديث عن تعويل على دعم خارجي لا يجدي لأن الليبيين يعدّون هذا تدخلا بشؤونهم».‏

واستبعد ما يتردد عن حدوث صفقة بين الأمم المتحدة وحفتر جرى بمقتضاها دفع الأخير للموافقة على إجراء الانتخابات، ‏مقابل استبعاد أية شخصية لا يرضى عنها من الترشح للرئاسة، كما استبعد أيضا أن يحسم حفتر الأمر بطريقة عسكرية إذا ‏ما فشل الخيار السياسي، وقال إنه يعتقد أن حفتر «لا يملك القوة العسكرية الكافية لذلك».‏

وأبدى قذاف الدم 65/ عاما/ انتقادا واعتراضا كبيرين لتصريحات المبعوث الأممي لليبيا غسان سلامة الأخيرة بشأن رفض ‏الحوار مع سيف الإسلام لكونه مطلوبا دُوليا، واعتبر أن هذا «نوع من الإخلال في العدالة».‏

وتساءل :«ما موقف السيد سلامة من الجرائم التي ارتكبت ليس فقط بحق مؤيدي نظام القذافي وإنما أيضا بحق جماعات ‏عريضة من الشعب الليبي، وهي معروفة وموثقة… تلك الجرائم ارتكبتها قيادات لا تزال موجودة في الساحة والأمم المتحدة ‏تتحاور معها… فلِمَ هذه الازدواجية ؟»، واعتبر أن الاتهامات التي وجهت لسيف الإسلام «غير مدعومة بأي دليل مادي ‏وأغلبها جاء في إطار الانتقام وتصفية الحسابات».‏

وأردف: «الليبيون هم من طرحوا احتمالية ترشح سيف الإسلام، لشعورهم بأنه قد يكون الحل للنجاة من الفوضى… أما هو ‏فلم يتحدث بنفسه، باعتقادي إذا رأى أن المناخ ملائم سيترشح، وحينها لن يحصل فقط على أصواتنا من مؤيدي نظام القذافي ‏وإنما أيضا على أصوات قطاع كبير من الليبيين ممن سئموا كل الوجوه السياسية التي مرت على البلاد منذ 2011 وأسهمت ‏في تدهور أوضاعها… ونحن وهؤلاء نشكل 70% تقريبا من الشعب: أي أغلبية».‏

ويؤمن قذاف الدم «بأن قطاعات ليبية عدة قد أدركت أن مطالبتهم في التغيير عام 2011، وهي حق مشروع بسبب أخطاء لا ‏ينكرها أحد خلال حكم القذافي، قد جرى توظيفها لخدمة أجندات خارجية تستهدف في مجملها إفشال دولتهم ونهب ثرواتها ‏عبر إدامة الصراع بها».‏

أما فيما يتعلق بحظوظ شخصيات أخرى كرئيس الوزراء السابق محمود جبريل ورئيس المجلس الرئاسي فايز السراج، فقد ‏قال قذاف الدم :«الصندوق هو الحكم بين الجميع… ولكننا نتعجب من وجوه تعاملت مع ليبيا كحقل تجارب وبرغم فشلها فإنها ‏لم تتوار وإنما ترغب في العودة للسلطة، أما السراج فهو في وضعية صعبة بعد انتهاء المدى الزمنى لما يعرف باتفاق الصخيرات ‏… ونعتقد أنه قد لا يفكر في الاستمرار».‏ ورهن قذاف الدم قدرة المبعوث الأممي على تنفيذ خطته في تنظيم الانتخابات بوجود إرادة دوُلية تسعى فعليا لاستقرار ليبيا، ‏مشيرا إلى أن ضعف الإقبال على التسجيل بمفوضية الناخبين ليس ناجما عن مخاوف من الأوضاع الأمنية المضطربة بقدر ‏ما يعكس عدم ثقة الليبيين بالغرب والأمم المتحدة.‏

وقال :»المبعوثون قبل سلامة هدفوا لإدارة الصراع لا إنهائه… الحلول كانت كثيرة أمامهم كالعمل على توحيد القوات ‏المسلحة ودعمها، أو كف أيدي دول كقطر والسودان وتركيا عن تأجيج الصراع بكل وسيلة، وفي مقدمتها العمل على إعادة ‏شرعنة جماعات الإسلام السياسي بإشراكها في الصخيرات وغيرها برغم فشلهم في آخر انتخابات تشريعية».‏

وألمح إلى وجود مؤامرات خارجية لإبقاء البلاد منقسمة كما هي الآن، وقال مستنكرا: «يتم يوميا نقل المئات من عناصر ‏تنظيم داعش ممن فروا من سورية والعراق بعد تآكل تنظيمهم هناك إلى ليبيا، وتحديدا بالمناطق الحدودية مع تونس، … ما ‏الهدف من ذلك؟ هل يهدفون بذلك إلى استقرار ليبيا أم وصمها بالتطرف ثم إعلان تحالف عسكري دُولي لتحريرها من قبضة ‏الدواعش، وما يبتع ذلك من استمرار استنزاف الثروات وإعادة خريطة تقاسم النفوذ والقواعد العسكرية».‏

وأضاف: «يريدون قاعدة في الساحل لتأمين جنوب المتوسط ضد الهجرة غير الشرعية وأخرى في الجنوب لمراقبة دول جنوب ‏الصحراء، وثالثة لاستهداف ومعاقبة أية دولة جوار ليبي ترفض السير في فلك سياسات تلك القوى الدُّولية كمصر وتونس أو ‏الجزائر بعمليات إرهابية ينفذها الدواعش».‏

وقال محذرا: «ليبيا لم يعد لديها ما تخسره، فهي منهارة بالأساس… وأقول للغرب إن الإرهاب الذي دربه بالأساس في لييببا ‏ثم نقله لسورية والعراق واليوم يعيده مجددا إلى ليبيا لا أمان له ويصعب السيطرة عليه… وها هو قد وصل إليكم في عقر ‏دياركم ولن يتوقف».‏

وأعرب عن تقديره للدور الروسي في مكافحة داعش، معتبرا إياه «استثناء فريدا لمواقف الغرب الانتهازية» . وقال :»لقد ‏تصدوا جديا للدواعش في سوريا وأنقذوا المنطقة وقدموا تضحيات من جنودهم… ونرى أن تكرار هذا الدور في ليبيا من شأنه ‏لجم حالة الفوضى بأقل خسائر ممكنة وفي وقت قليل، وإن كنا نستبعد أن تكون ليبيا ضمن إطار اهتماماتهم».‏

واستنكر بشدة طريقة تعامل الحكومة الإيطالية مع بلاده، وقال :«الحكومة الإيطالية مستمرة في معاملة بلادنا على أنها لا ‏تزال مستعمرة لهم… سياساتها غير الإنسانية سترتد عليها قريبا… إنهم يعرفون أسماء وأماكن مهربي البشر… وبدل ‏مساعدة السلطات الليبية في محاربتهم يدفعون لهم لإبقاء المهاجرين هنا وبيعهم كعبيد وإغلاق الساحل الليبي… كل هذا ‏سيخلف مشاعر عدائية… بالأساس لم ننسَ بعد دفعها 25 مليون يورو لمليشيات تنظيم القاعدة في الجنوب مقابل الإفراج عن ‏مخطوفين من رعاياها وتأمين خط الغاز المتوجه إليها».‏

وأعرب عن أسفه لكون بلاده أصبحت مرتعا ليس فقط لمختلف مخابرات الدول الغربية وإنما أيضا لاختراقها من قبل ‏عصابات الجريمة المنظمة سواء تجارة البشر أو أعضائهم، فضلا عن المخدرات والسلاح. كما أعرب عن أسفه لوجود مقار ‏احتجاز غير شرعية يقبع بها الآلاف من مؤيدي نظام القذافي من 2011 وحتى الآن من دون أي اهتمام من الأمم المتحدة.‏

وعن تقديره لحجم السلاح المنتشر في ليبيا، قال :«الخفيف والمتوسط منتشر بكثافة، أما الثقيل مما حصلوا عليه من مخازن ‏النظام أو استقدموه من تركيا وقطر فقد تحول لخردة لعدم صيانته أو تم نهبه من قبل الدواعش وهددوا به دول الجوار».‏

وأضاف :«لقد نهبوا كل شيء: تركنا احتياطات نقدية بمئات المليارات من الدولارات وأطنان من الذهب، حيث كنا نستعد ‏لإطلاق العملة الذهبية… جزء من الأموال مجمد لدى الأمم المتحدة والباقي يسرق بعناوين وهمية… حتى النفط يسرق ‏ويهرب لمالطا وتركيا وغيرهما ولا يحصل أهل ليبيا على نصيب عادل منه، بما في ذلك أهل القبائل التي تقع الحقول في ‏نطاقهم، هؤلاء يحصلون فقط على إتاوات من الشركات العالمية مقابل الحراسة».‏