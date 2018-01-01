﻿«حلحلة» اليوم على خط بيروت – الرياض مع تسلم أوراق اعتماد السفير السعودي

بيروت- «القدس العربي» : للمرة الاولى منذ اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري في 14 شباط 2005 تعود الحياة إلى ساحة النجمة في وسط بيروت بعدما ضُربت الحركة السياحية في هذه البقعة بسبب الاضراب العام والاعتصام الطويل الذي نفّذته قوى 8 آذار لاسقاط حكومة الرئيس فؤاد السنيورة ما انعكس شللاً في وسط بيروت وتسبّب بإقفال المطاعم والمحلات التي كانت تغص بها ساحة النجمة في محيط مجلس النواب.

ومنذ ذلك التاريخ تحوّلت منطقة ساحة النجمة ورياض الصلح وساحة الشهداء إلى منطقة أمنية ومهجورة أقفلت الطرقات منها واليها وباتت منطقة لتنفيذ التظاهرات والاضرابات ومنها تظاهرات الحراك المدني. غير أن رئيس الحكومة سعد الحريري أراد أن يعيد الحياة إلى تلك المنطقة فأوعز إلى رئيس بلدية بيروت جمال عيتاني لتنظيم احتفال غنائي وموسيقي ضخم مع ألعاب ضوئية ونارية على أن تُفتح المنطقة امام جميع اللبنانيين ليودّعوا سنة 2017 وليستقبلوا سنة 2018 وليسهروا حتى الصباح.

وما أن دقّت الساعة 12 منتصف ليل الاحد الاثنين حتى انطلقت الألعاب النارية في سماء العاصمة بيروت في محاولة لإعادة الفرح إلى قلوب البيارتة والتأكيد على شعار «حب الحياة» عند اللبنانيين بعد سلسلة الأزمات والحروب التي أتعبتهم وأثقلت كاهل الوطن. وفاجأ الرئيس الحريري بحضوره المحتفلين في ساحة النجمة وتوجّه بكلمة عبر وسائل الاعلام بالقول «هذه هي حبيبتنا بيروت التي نريد أن نراها، هذه هي بيروت جوهرة الشرق الأوسط، وهذا هو لبنان، ونأمل أن نرى كل لبنان على هذا النحو، وليس فقط بيروت. آمل أن يكون الجميع سعيداً اليوم، وأنا فخور جداً بهذا الاحتفال برأس السنة، وإن شاء الله يكون ما هو قادم خيراً».

وسبق قدوم الحريري إلى ساحة النجمة جولة قام بها إلى المقار الامنية حيث التقى قائد الجيش والمدير العام لقوى الأمن الداخلي والمدير العام لجهاز أمن الدولة في ظل جو أمني جيد سمح بتمضية ليلة رأس السنة من دون أي مخاوف أمنية. وفي تغريدة له، قال الرئيس الحريري عبر «تويتر»: «الاحتفالات برأس السنة شهادة جديدة للأمان والاستقرار في لبنان. تحية للجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي ولكل من شارك في توفير الأمن والسلامة للمواطنين».

وفيما أطفأ اللبنانيون شمعة سنة 2017 وما حملت معها من فرح وانتكاسات إلا أن الملفات الساخنة لم تنطفئ كلها في بلدهم وأبرزها ملف مرسوم الاقدمية لضباط دورة 1994 في الجيش الذي تحمله معها السنة الجديدة مع ما تسبب به من خلاف بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري. وبدأ الحريري محاولة لترتيب الامور بين الرئاستين الأولى والثانية. أما الرئيس عون فغرّد قائلاً: «بتضامننا وبإرادتنا وبجهدنا نجعل الغد أفضل من الأمس والعام الآتي أفضل من الراحل… كل عام ولبنان وشعب لبنان بخير».

لكن ملف العلاقة الملتبسة بين لبنان والسعودية سيشهد دفعاً ايجابياً اعتباراً من اليوم مع تحديد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل موعداً للسفير السعودي الجديد وليد اليعقوب تمهيداً لتسليم اوراق اعتماده إلى رئيس الجمهورية بعدما وافقت المملكة على اعتماد السفير الذي سمّته بيروت لدى الرياض. لكن السنة الجديدة ستكون على موعد مع ملفات شائكة كثيرة أبرزها الانتخابات النيابية في ايار المقبل وكيفية حل الإشكالات حول مناقصة بواخر الكهرباء والنفط ومعالجة النفايات والأقساط المدرسية وصولاً إلى مسألة الالتزام الجدي بالنأي بالنفس.