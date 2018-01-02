﻿مقاتلو «الدولة» يظهرون مجدداً غرب كركوك… و«الحشد» يخلي مواقع في طوزخرماتو

كركوك ـ «القدس العربي»: عاد مقاتلو «الدولة الإسلامية» (داعش) للظهور مجدداً في بلدة الحويجة جنوب غرب محافظة كركوك، بعد شهور على إعلان القوّات العراقية من تمكنها السيطرة على المدينة، والقضاء على التنظيم وخلاياه النائمة بشكل نهائي.

وقال ضابط مسؤول في الجيش العراقي لـ«القدس العربي»: إن «مسلّحي التنظيم عادوا إلى مدينة الحويجة بشكل مباغت وبتكتيك عسكري جديد أدى لإرباك القوات النظامية العراقية».

عناصر «الدولة» شنوا، حسب المصدر «هجمات نوعية مستهدفين ثكنات ومقار عسكرية وحواجز تفتيش ثابتة ومتحركة مكّنتهم من إعادة الانتشار وفرض السيطرة على نواح في البلدة، إضافة لإحكامهم السيطرة على الطريق الرابط بين الحويجة وكركوك، قبل انسحابهم».

ووفقا للضابط، الذي رفض الإفصاح عنه اسمه، فإن «مقاتلي تنظيم الدولة يتمركزون داخل معسكرات ضخمة تحت الأرض قرب ناحيتي الرياض والرشاد مشابهة لمعسكرات وأودية حوران في الأنبار، ويتملكون دبابات حديثة ومدافع وآليات عسكرية وأسلحة وعتادا متطورا».

وأضاف: «باتت تلك المعسكرات قاعدة ينطلق منها لشن عمليات نوعية وضربات خاطفة استخدمها التنظيم في بسط نفوذه مجددا في الحويجة وأطرافها».

وأشار إلى أن «التنظيم في الأسابيع الأخيرة أعاد ترتيب صفوفه من خلال خلاياه النائمة، فضلا عن جمع عناصره الفارّين ونشر عشرات المسلحين والمدافع والقناصة على مداخل ومخارج أطراف الحويجة تحسبا لأي هجوم قد تشنه القوات العراقية مدعومة بالأمريكيين».

وبين أن «إعلان النصر السريع في استعادة الحويجة كان خطأ فادحا ارتكبته القيادات العسكرية الميدانية، الأمر الذي أدى لإصدار أوامر بسحب كل القطعات القتالية وإبقاء أعداد قليلة منها لحفظ الأمن، وهو ما أفسح المجال أمام التنظيم للظهور وملء الفراغ الذي تركته القوات الحكومية». وأكد أن «عناصر الدولة انسحبوا إلى الأنفاق والمعسكرات كخدعة قتالية منهم منتظرين فرصة انسحاب القوى الأمنية حتى يظهروا ثانية»، مشيراً إلى «تراخي قيادة العمليات المشتركة التي لم تضع خطة أمنية وقائية لمرحلة مابعد طرد عناصر الدولة ومكافحة خلايا التنظيم النائمة والأشخاص المتعاونين معهم والقضاء عليهم واقتلاع جذورهم الإرهابية، ما أسهم بعودة تنظيم داعش وتصدره المشهد الأمني مرة أخرى».

وكشف المصدر أن «القوّات العراقية غير مستعدة حاليا لشن عملية واسعة غرب مدن كركوك لإنهاء تواجد التنظيم، لأن ذلك يتطلب حشد قوّات ضخمة وهذا غير متوفر في الوقت الحالي بسبب انشغال القوات باستكمال مهامها في استعادة وتطهير مدن وصحارٍ وحدود شاسعة في الآونة الأخيرة في الأنبار وصلاح الدين».

إلى ذلك قال الملازم نعمان الجبوري إن «وحدات من قوات الرد السريع تسلمت صباح اليوم ( أمس) مواقع أمنية داخل قضاء طوزخرماتو من فصائل الحشد الشعبي التي شغلتها على مدى الأشهر الماضية».

وأوضح أن «فصائل الحشد الشعبي انسحبت من مواقعها مع آلياتها العسكرية إلى خارج القضاء ضمن خطة تتولى القوات الاتحادية مسؤولية الأمن داخل قضاء طوزخرماتو».

علي الحسيني، نائب رئيس مجلس قضاء طوز خورماتو التابع لمحافظة صلاح الدين والمتاخم لكركوك، أكد تسلم قوات الرد السريع مهام كانت موكلة للحشد الشعبي لحفظ الأمن في القضاء.

وقال إن «قوات التدخل السريع الاتحادية تسلمت مهام موكلة إلى أمن الحشد الشعبي الذي كان يقوم بمهام المشاركة في حفظ أمن قضاء طوز خورماتو مع الشرطة المحلية وفوج طوارئ الطوز والجيش العراقي، حيث كان لقوات الأمن في الحشد الشعبي دوراً مهما في دعم الملف الأمني منع حدوث خروقات أمنية فيها».

وأضاف: «عملية التبادل جرت ضمن تنسيق أمني عالٍ وتأتي في أطار اتمام قوات الأمن في الحشد الشعبي للمهام الموكلة إليه، وجرى تسليم موقع أمن الحشد لقوات التدخل السريع التي باتت جزءا من المنظومة الأمنية في قضاء طوزخورماتو»، مشيراً إلى أن «القوات الأمنية في القضاء تعمل بحرفة ومهنية عالية للاستباب الأمن في القضاء وضرب أوكار الإرهاب التي تريد المساس بأمن القضاء».

وسيطرت قوات مشتركة من الجيش العراقي ومكافحة الإرهاب والحشد الشعبي منتصف تشرين الاول/أكتوبر الماضي على قضاء طوزخرماتو شمالي محافظة صلاح الدين، الذي يضم خليطا من العرب والتركمان والكرد، بعد انسحاب قوات البيشمركه.