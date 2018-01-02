﻿مطالبات بإعلان فلسطين دولة تحت الاحتلال رفضا لضم الضفة

غزة ـ «القدس العربي» : انتقدت الفصائل الفلسطينية في غزة بشدة، قرار حزب الليكود القاضي بضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، ودعت إلى «إسقاط» مشروع التسوية، وإعادة الاعتبار لمشروع «الصراع الشامل»، والعمل المسلح ضد البؤر الاستيطانية، وهو ما من شأنه أن يساهم في تأجيج لهيب «انتفاضة العاصمة» التي بدأها الفلسطينيون قبل أربعة أسابيع، رفضا لقرارات الإدارة الأمريكية الأخيرة باعتبار مدينة القدس عاصمة لدولة الاحتلال.

واعتبرت حركة حماس على لسان الناطق باسمها فوزي برهوم أن قرار حزب الليكود بضم الضفة والقدس المحتلتين لإسرائيل يعد «إمعانا في سياسة الاعتداء على الحق الفلسطيني استغلالا للمواقف الأمريكية وإعلان (دونالد) ترامب الخطير»، مشددة على أنه يجعلها «أكثر إصرارا على التمسك بخيار المقاومة». وأكد أن هذا القرار يعد «تأكيدا على صوابية مواقف الحركة منذ اتفاق أوسلو ومشاريع التسوية التي منحت الاحتلال فرصة كبيرة لتنفيذ سياسته العنصرية المتطرفة»، مضيفا «هذا سيجعلنا أكثر تمسكا بحقوق شعبنا وبخيار المقاومة لمواجهة هذه المشاريع وإفشالها وحماية حقوقنا والدفاع عنها مهما بلغت التضحيات». واعتبر خالد البطش القيادي في حركة الجهاد الإسلامي القرار «عدوانا»، لافتا إلى أنه استند لقرار الرئيس ترامب بـ «سرقة القدس من الأمة العربية والإسلامية». وقال في تصريح صحافي «نعتبر قرار حزب الليكود الحاكم بضم أراضي الضفة المحتلة، إعلان حرب على كل تفاصيل الحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في الضفة المحتلة، وهو تأكيد صهيوني بأن مشروع التسوية قد وصل بهم الى نهاية الطريق وحقق لهم ما يريدون سواء بشأن القدس أو الضفة المحتلة».

وأكد أن الرد الفلسطيني على هذه القرارات يكون من خلال «تأكيدنا على السيادة الوطنية والشعبية عليها وتصعيد الانتفاضة الشعبية وكافة أشكال المقاومة، لحماية الأرض والحقوق الثابتة». وطالب البطش شعوب وأحرار الأمتين العربية والإسلامية بـ «دعم جهاد شعبنا في فلسطين»، وطالب كذلك الجامعة العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بـ «التحرك للتصدي للقرار الصهيوني ودعم خيار المقاومة». من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية في تصريح صحافي أن القرار يمثل «خطوة إضافية في تجسيد المشروع الصهيوني على كامل الأراضي الفلسطينية، وفِي العمل على تصفية القضية الوطنية». ودعت الى مجابهة قرار حزب الليكود بـ «سياسة حازمة»، تبدأ بإعلان الانسحاب من اتفاق أوسلو والالتزامات التي ترتبت عليه وعلى أي اتفاقيات لاحقه، وسحب الاعتراف بـ»إسرائيل»، وإعادة الاعتبار لـ «الصراع الشامل مع الكيان الصهيوني بالاستناد إلى استراتيجية وطنية تحررية».

وطالبت الجبهة الشعبية المجلس المركزي الذي سيجتمع بعد أيام بـ»تحمل مسؤولياته في إقرار هذه السياسة، وفِي إنجاز المصالحة وتحقيق الوحدة الوطنية، واتخاذ الإجراءات الملزمة في إعادة بناء المؤسسات الوطنية». وكان حزب الليكود الذي يتزعم الائتلاف الحكومي الحاكم في إسرائيل صوت مساء أول من أمس الأحد بالأغلبية الساحقة على مشروع قرار يقضي بفرض القانون الإسرائيلي على المستوطنات وامتداداتها في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة وضمها إلى إسرائيل. ومن شأن هذا القرار الذي جاء عقب قرارات ترامب الأخيرة ضد القدس، أن يزيد من حجم الغضب الفلسطيني الرسمي والشعبي، الذي ظهر من خلال «انتفاضة العاصمة»، التي انفجرت قبل أربعة أسابيع، رفضا لاعتبار المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

ومنذ قرارات ترامب تشهد مناطق الحدود والتماس في غزة والضفة الغربية مواجهات شديدة بين شبان غاضبين وجنود الاحتلال، أسفرت عن استشهاد 13 فلسطينيا، وإصابة الآلاف بجراح. ومن جهته دعا وليد العوض عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في اجتماعه المقبل لإعلان دولة فلسطين على حدود 67 عاصمتها القدس دولة تحت الاحتلال. وشدد في تصريح صحافي على ضرورة «تجاوز» اتفاق اوسلو وملحقاته، والطلب بعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة وفق القرار 377 (الاتحاد من أجل السلام) لفرض جلاء الاحتلال كاملا عن دولة فلسطين المحتلة، وقال «إن قرار الليكود هذا يمهد لما ينوي الرئيس الأمريكي ترامب فعله بالاعتراف بضم الكتل الاستيطانية الكبرى». إلى ذلك أكدت لجان المقاومة في فلسطين، أن قرار «حزب الليكود» يتطلب «تصعيد المقاومة المسلحة» ضد البؤر الاستيطانية، وشددت على أن «المقاومة هي السبيل الأنجع لردع العدو الصهيوني وإفشال مخططاته الاستيطانية والعدوانية ضد شعبنا وأرضنا»، لافتة إلى أن «حالة الهدوء أو إسقاط خيار المقاومة من المواجهة مدعاة لعربدة العدو وتمدده الاستيطاني الصهيوني». وقالت إن القضية الفلسطينية تتعرض لـ «مخاطر كبيرة»، مؤكدة أن ذلك يتطلب «تعزيز الوحدة الفلسطينية والتمسك بالمقاومة الشاملة في مواجهة المؤامرات».

وطالبت بـ «تصعيد الانتفاضة الشاملة والسيطرة على الطرق الالتفافية الاستيطانية، وعدم السماح بحرية التنقل الآمن للصهاينة في مدن وقرى الضفة الفلسطينية المحتلة». كذلك اعتبرت أن قرار «حزب الليكود» بضم أراضي الضفة «استمرار لمسلسل العربدة والقرصنة الصهيونية ومواصلة لسياسته الاحتلالية الإجرامية والاعتداء على الحق الفلسطيني».

وقالت «إن العدو ما كان ليتخذ هذا القرار الاجرامي، إلا بعد تيقنه من حالة الصمت والغفلة والتغاضي عن جرائمه من قِبل أمتنا والمجتمع الدولي»، محذرة من «الخطوات الاستفزازية» لإسرائيل، والتي قالت إنها «تفتح المجال أمام مواجهة حتمية وأكثر دموية»، متوعدة بأن «العدو سيدفع الثمن غاليا إزاء ما يرتكبه من جرائم». وأكدت أن القرار الصهيوني يعد «رسالة حرب جديدة وصفعة لنهج التسوية» الذي سلكته منظمة التحرير، ورأت أن الحل الوحيد للخروج من المأزق يكون من خلال «تحقيق الوحدة الفلسطينية وتفعيل المقاومة في وجه العدو بكافة اشكالها وعلى رأسها المقاومة المسلحة».