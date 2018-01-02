﻿استمرار الجمود مع الفلسطينيين وتبنيهم خيار الدولة الواحدة وحرب الشمال ستكون أخطر من حرب 1973

الناصرة – «القدس العربي» : ترجح التقديرات الاستراتيجية للعام الجديد الصادرة عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي التابع لجامعة تل أبيب، أن الجبهة الشمالية ستشهد تصعيدا يصل مستوى الحرب بين إسرائيل وإيران وأذرعها في سوريا ولبنان خلال 2018 ،فيما يستمر الجمود في الوضع السياسي مع الفلسطينيين، محذرة من تبنيهم خيار الدولة الواحدة، داعية للانتقال من السر الى العلن بالتحالف مع دول «عربية سنية».

وسلم أمس معهد دراسات الأمن القومي في إسرائيل كعادته في مطلع كل عام جديد تقريرا استراتيجيا لرئيس الدولة يتضمن خريطة التحديات التي تواجهها في العام الجديد. وترجح الدراسة التي يشرف عليها رئيس معهد دراسات الأمن القومي الرئيس الاسبق للاستخبارات العسكرية الجنرال بالاحتياط عاموس يادلين أن تعمق إيران نفوذها في سوريا وسط محاولات إرسال أذرعها لمنطقة الجولان مقابل الخطوط الحمر التي حددتها إسرائيل مما يعني توقعات بتصعيد لحد الحرب بين هذه الأطراف خلال 2018. ومن هنا توصي الدراسة بتحسين الجيش جاهزيته لهذا التصعيد المتوقع في الشمال ضد سوريا ولبنان.

أخطر من حرب 1973

وتعتبر أن مواجهة محدودة أو شاملة بين إسرائيل وبين حزب الله بمساعدة إيران هي التحدي الأمني الأهم الذي ينبغي أن تستعد له إسرائيل. وتنوه الدراسة إلى أن إسرائيل وحزب الله غير معنيين بحرب إضافية، ومع ذلك هناك احتمال حقيقي بأن ينزلقا نحوها نتيجة نشاط إسرائيلي يهدف المساس بمحاولات إيران تعزيز وجودها في سوريا لجانب انتهاء حزب الله من مهمته في إنقاذ نظام الأسد.

وتتابع «هذا يعني أن حرب الشمال الأولى لن تقتصر على لبنان». ولا تستبعد الدراسة توسع هذه الحرب مع القوات الإيرانية وإرسالياتها في سوريا لتطول الجيش السوري أيضا، ومن الممكن أن تفتح جبهة أخرى بالتزامن مع حماس في غزة.

وتقول الدراسة إن المواجهة العسكرية المحتملة ستكون أوسع من حرب 1973. ولذا تنبه لحاجة إسرائيل وواجبها الانشغال بأولويات استراتيجية وعملياتية تضطر فيها إدارة معارك في ثلاثة محاور، موصية بالاستعداد لثلاثة خيارات محتملة في الشمال: حرب في لبنان فقط، حرب مع سوريا ولبنان تشمل جهات إيرانية، وحرب شاملة تشمل إيران أيضا بشكل مباشر. كذلك تحذر الدراسة من نشوب حرب غير مخططة نتيجة قراءة خاطئة من أحد الأطراف المذكورة ستشهد إطلاق صواريخ كثيرة على إسرائيل تتسبب بأضرار فادحة ومحاولات للقيام بعمليات كوماندوز داخلها للمساس بمستوطنات في منطقة الحدود وببنى تحتية حيوية.

وتدعو الدراسة لاعتبار سوريا ولبنات كحلبة واحدة في الظروف الحالية، لأن تصعيدا في أي منهما يعني احتمالا واقعيا بتصعيد مع الأخرى بما في ذلك محاولات هجومية في الجولان أيضا. كذلك يرى معهد دراسات الأمن القومي أنه بالتزامن ستشجع إيران المقاومة الفلسطينية في غزة على إرسال صواريخ والقيام بعمليات «إرهابية» من خلال عمليات تسلل واقتحام أعلى وأسفل الأرض علاوة على عمليات في الضفة الغربية أيضا. ويرجح القائمون على هذه الدراسة أن تلتزم روسيا الحياد في مثل هذه المواجهة ولكن من شأنها تقييد حرية التحرك الإسرائيلي.

الجبهة مع غزة

الدراسة التي تتجاهل دور إسرائيل بالتصعيد تزعم أن حركة حماس ما زالت تحت تأثر «الردع الإسرائيلي» لكنها تواصل بناء قوتها العسكرية ولا تستبعد تدهورا على الجبهة مع غزة نتيجة عدم تصعيد غير محسوب يكون خارج السيطرة أو نتيجة مبادرة من «الجهاد الإسلامي» أو نتيجة مصاعب تطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية علاوة على التوتر حول مسألة القدس وبناء إسرائيل منظومة مضادة للأنفاق الفلسطينية من القطاع.

داعش في جوار الحدود

وتوضح الدراسة أن تنظيم الدولة( داعش) ورغم هزيمته وفقدانه مواقعه المهمة في سوريا والعراق، لكن الهزيمة هذه بالذات دفعته للحراك في مناطق أخرى جنوب سوريا قريبا من الجولان وبالأساس في سيناء مما يعني تصاعد احتمالات وقوع عملية « إرهابية « ضد إسرائيل.

وتزعم الدراسة أن إسرائيل كدولة قوية حدودها مستقرة خلال 2017 حافظت على تفوقها العسكري في الشرق الأوسط وعلى قوة ردعها مقابل أعدائها مثل حزب الله، وحماس وداعش. ورغم اعتبارها إدارة ترامب صديقا كبيرا لإسرائيل ترى في تطابق مصالح الولايات المتحدة وإسرائيل في المنطقة لكنها تحذر من استمرار تآكل نفوذ واشنطن في الشرق الأوسط. وتقول إن البيت الأبيض لم يبلور بعد خطة إستراتيجية لتحقيق أهداف حددها ترامب بنفسه الذي يكرس وقته وطاقاته في قضايا خارج الشرق الأوسط. وتعتبر الدراسة أن روسيا هي المنتصرة الكبرى في الشرق الأوسط في العامين الأخيرين حيث اقتنت لذاتها دور الريادة واللاعب المركزي في صياغة المشهد السوري والعمل على تثبيته واستقراره وسط إقصاء للولايات المتحدة وإضعافها. وتدلل الدراسة الى رؤيتها هذه بالإشارة لبناء مراكز عسكرية روسية بحرية وجوية في سوريا بغية تعزيز سيطرتها الاستراتيجية لعدة أجيال وخلال ذلك تنجح موسكو بنسج علاقات طيبة مع مختلف الأطراف يف المنطقة ومع ذلك ترجع تصادم مصالح بينها وبين تل أبيب لدعمها إيران وحلفائها.

خيار الدولة الواحدة

وتشير الدراسة إلى أن العام المنقضي شهد أيضا استمرار جمود سياسي على مستوى العلاقات بين الفلسطينيين وبين إسرائيل التي نجحت بمواصلة الحفاظ على واقع مريح.

معهد دراسات الأمن القومي الذي يعتبر معهدا بحثيا ملهما للمؤسسة الإسرائيلية الحاكمة في اختيار توجهاتها وخياراتها الاستراتيجية يعتبر أن فشل الفلسطينيين خلال العقدين الأخيرين في خياري « الإرهاب» (في إشارة للانتفاضة الثانية) وتدويل الصراع من شأنه أن يقودهم لتبني استراتيجية الدولة الواحدة. وهذا الخيار تحذر منه منذ سنوات بعض أوساط اليسار الصهيوني المعنية بتسوية الدولتين وترى بخطورة تفويتها. كما تنبه لتطورات تشهدها، بالتزامن، الحلبة الفلسطينية من شأنها الدفع لخطوات جوهرية ضد إسرائيل- استمرار قطع الصلات مع إسرائيل وحتى التصعيد أو تحريك المفاوضات من جديد. ولذا لا تستبعد الدراسة أن يصمم الرئيس ترامب على طرح مبادرته لصفقة القرن، مرجحة أن يستعد الجانبان الإسرائيلي والفلسطيني « اللذان يخشيان خطوات ترامب» لاتهام الآخر بفشل المبادرة الأمريكية مما يعني أن الدراسة هذه أيضا لا ترى احتمالا بنجاحها بعد تصريحه بشأن القدس المحتلة.

بعد قراءتها للواقع الراهن والمستقبلي توصي الدراسة الإسرائيلية بالاستعداد لاحتمال نشوب حرب الشمال الأولى عسكريا وإعلاميا مقابل أعدائها ومقابل روسيا لاعتبارها دولة عظمى وغير معادية. وتقول إن إسرائيل تملك رافعات ضغط مقابل إيران وروسيا تتمثل بقدرتها على المساس بنجاحهما في تثبيت نظام الأسد واستقرار سوريا.

وتتابع « إن بقاء نظام الأسد وترميم سوريا اقتصاديا هي مصالح روسية – إيرانية تستطيع إسرائيل استغلالها لصالحها». وعلى المستوى العسكري توصي الدراسة الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لمواجهة صواريخ باليستية، صواريخ بر – بحر ،أنظمة دفاع جوي، وطائرات بلا طيار ووحدات تحاول السيطرة على بلدات في الجليل. كما تقترح أن تسعى إسرائيل للوصول لتفاهمات مع واشنطن لمنع تعاظم قوة إيران من ناحية السلاح النووي، وتمدد النفوذ الإيراني في المنطقة ودعمها المنظمات «الإرهابية».

وعلى مستوى الصراع مع الفلسطينيين تقترح الدراسة استغلال إسرائيل قوتها الإستراتيجية، واستعداد العالم العربي المساهمة في المفاوضات والدعم الكبير من جهة الرئيس الأمريكي وترى بكل ذلك «فرصة تاريخية «يحظر على إسرائيل تفويتها.

في المقابل تستبعد جدا الدراسة إحراز تسوية دائمة لكنها ترى بما سبق فرصة للقيام بخطوات متفق عليها مع واشنطن ودول عظمى أخرى من شأنها الدفع نحو مكاسب حيوية مفادها تثبيت معايير مستقبلية لاتفاق والدفع نحو ظروف تبلور اتفاقا مستقبليا وتطبيقه بنجاح وبالأساس وقف الانزلاق الحالي إلى الدولة الواحدة التي ستكون بالضرورة غير يهودية و/ أو غير ديمقراطية. وفي حديث للإذاعة العامة أوضح عاموس يادلين أمس أن على إسرائيل تبني خطة فعالة تكفل قدرتها على التوصل مستقبلا لاتفاق في إطاره تصان الأعمدة الأربعة الأساسية للكيان الإسرائيلي في البلاد: دولة يهودية، ديمقراطية، آمنة وعادلة.

ترميم غزة، داعيا لترميم غزة لدواع أخلاقية وأخرى تتعلق بمصالحها وسط ضمان عدم استغلال المنظمات الفلسطينية للمواد الخام لأهداف عسكرية. ويشدد على ضرورة انتقال إسرائيل لتحالف معلن مع دول « عربية سنية» وتعزيزه معها مقابل أعداء مشتركين، معتبرا القيام بخطوات على صعيد الصراع مع الفلسطينيين مفتاحا لذلك.

بكلمات أخرى أشار يادلين بالتلميح لضرورة التحرك من خلال خطوات تسعى لإدارة الصراع والرهان على الزمن. كما يوصي بتسوية الأزمة مع الأردن سريعا والتعاون معه في تحديات مشتركة والقيام بمشاريع اقتصادية تخدم الشعبين. وأشار لضرورة دعم مصر في حربها على تنظيم الدولة في سيناء/ محذرا من عدم الاعتقاد بأنه لم يعد يشكل تهديدا.

يهود الولايات المتحدة

يذكر أن الدراسة تشير أيضا الى خطر نزع الشرعية عن إسرائيل في العالم وتقترح نشاطا منظما حكوميا ومدنيا داخل إسرائيل وخارجها وتطوير القدرات الاستخباراتية الاستراتيجية والتحالف مع جهات غربية صديقة. وتخلص الدراسة للقول «من أجل سد الفجوة السحيقة التي نشأت بين إسرائيل وبين يهود الولايات المتحدة لا بد من حوار مفتوح وودي معهم لجانب قرارات قيادية تهدف لترميم هذه العلاقات وإشفائها».

من جهته أشاد رئيس إسرائيل بالدراسة خلال تسلمها من يادلين أمس، واعتبرها تعزيزا للديمقراطية فيها. وأشاد بعدم اكتفائها بتشخيص التحديات والمبادرة لطرح اجتهادات القائمين عليها لمواجهته خاصة بما يتعلق بالعلاقات المأزومة مع يهود الولايات المتحدة. كما قال ريفلين المعارض لتسوية الدولتين «في النهاية الدراسة تشدد أيضا على التقدم بالمفاوضات مع الفلسطينيين باعتبارها حيوية من أجل مواجهة مجمل التحديات الماثلة أمامنا ومن أجل التقدم بعلاقاتنا مع الدول العربية في المنطقة».