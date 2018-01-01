﻿فتح: تصويت الليكود على ضم المستوطنات في الضفة إنهاء لبقايا عملية السلام

رام الله – «القدس العربي»: أكدت حكومة الوفاق الوطني على «فظاعة وخطورة ما أقدم عليه حزب الليكود، وهو ما سمي بالتصويت على ضم أرضنا الفلسطينية». وشددت على أن «أرض وطننا فلسطين وفي القلب منها عاصمتنا القدس العربية، ظلت طوال تاريخها وما زالت عصية على الطامعين والمستعمرين». وأكدت ان «شعبنا العربي الفلسطيني البطل لم ولن يتأخر يوما في الدفاع عن أرضه وحقوقه وتراب وطنه، بل هو في حالة دفاع وكفاح عادل ضد المشروع الاستعماري منذ أكثر من قرن من الزمان».

وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمي باسم الحكومة إن «التصعيد الاحتلالي ضد أرضنا وشعبنا يسير في هذه المرحلة بشكل متسارع وخطير»، مشددا على «ان ما اقترفه حزب الليكود يسجل أحد ملامح هذه الخطورة ويشكل في الوقت نفسه أفظع انتهاك لقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، كما يسجل سخرية واستهتارا بالمنظومة الأممية برمتها».

وأشار الى ان كافة أشكال التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي المتسارع تستند الى قرار الرئيس الأمريكي الجائر والمخالف لكافة الأصول والاتفاقات والقوانين والشرائع بخصوص مدينة القدس العربية المحتلة. وطالب المتحدث الرسمي باسم الحكومة المجتمع الدولي بتنفيذ قوانينه وشرائعه وقراراته التي يتخذها والتي من المفترض ان تشكل أساس الاستقرار والسلم العالميين. وأعلنت حركة فتح عن رفضها واستنكارها وإدانتها، للتصويت الذي جرى من قبل أعضاء مركز الليكود لبسط السيطرة الإسرائيلية على أراضي الضفة الغربية. وقالت الحركة في أول رد فعل رسمي عقب التصويت ان «هذه الخطوة هي بمثابة نسف لكل الاتفاقات الموقعة، واستفزاز لا يمكن السكوت عنه، كما أنه يشكل انتهاكاً صارخاً لقرارات الأمم المتحدة، ومجلس الأمن الدولي، التي كان آخرها القرار رقم 2334 الذي أكد أن الضفة الغربية بما فيها القدس هي أراضي محتلة». وأضافت أن «إسرائيل بهذا القرار أنهت ومن جانب واحد، كل ما يمكن تسميته ببقايا عملية السلام، وأن إسرائيل تتحمل المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا القرار الخطير والمرفوض، وعلى المجتمع الدولي التحرك الفوري لكبح جماح هذا الاستهتار بل الجنون الإسرائيلي».

واعتبرت ان الاستيطان والمستوطنين، وجودهما غير شرعي، وأن على الحكومة الإسرائيلية أن تعرف أن اللعب بالخطوط الحمر سيؤدي إلى كوارث، وحالة من عدم الاستقرار. وأضافت «للأسف فإن إسرائيل استغلت قرار الرئيس ترامب المرفوض والمنافي للشرعية الدولية، والمتعلق بمدينة القدس، وذلك من خلال التمادي إلى حد الإعلان عن حرب على الشعب الفلسطيني، وعلى أرضه ومقدساته».

وأكدت الحركة استمرارها بالحفاظ على الثوابت الوطنية، وعدم السماح بمرور أي من هذه الخطوات المدانة والمرفوضة، مشددة على أن شعلة فتح التي أضيئت، ستبقى حامية المشروع الوطني حتى الاستقلال وتحرير القدس الشريف وإقامة الدولة الفلسطينية.

وكان اعضاء مركز الليكود قد صوتوا بالإجماع، على قرار يلزم أعضاء الحزب على العمل من أجل ضم الضفة الغربية. وجرى التصويت في أعقاب توقيع 900 عضو على طلب كهذا. وصوت أعضاء المركز على نص جاء فيه انه «في الذكرى السنوية الخمسين لتحرير أراضي يهودا والسامرة، بما فيها القدس، عاصمتنا الأبدية، تدعو اللجنة المركزية لليكود مسؤولي الليكود المنتخبين إلى العمل من أجل السماح بالبناء الحر وتطبيق قوانين دولة إسرائيل وسيادتها على جميع مناطق الاستيطان المحررة في يهودا والسامرة». وشارك في الاجتماع الذي عقد بالقرب من مطار اللد الدولي، حوالي ألف ناشط ليكودي. كان من بينهم الوزير السابق غدعون ساعر الذي القى خطابا قال فيه إن «الليكود قاد كل الخطوات التاريخية. مهمة جيلنا هي إزالة كل علامة استفهام على مستقبل المستوطنات».

وقالت نائبة وزير الخارجية تسيبي حوطوبيلي في كلمتها إن «الليكود يدعم السيادة، الليكود يسجل فصلا رائعا في التاريخ. بعد القدس وهضبة الجولان، حان الوقت للسيادة في يهودا والسامرة أي الضفة الغربية. يهودا والسامرة هي جزء لا يتجزأ من دولة اسرائيل وهذا ما سنصوت عليه». وقال الوزير حاييم كاتس إن «مركز الليكود يصادق اليوم على تصويت تاريخي بفرض السيادة الاسرائيلية على يهودا والسامرة والقدس الكبرى. اجزاء الدولة هذه هي جزء لا يتجزأ من أرض اسرائيل وستبقى هكذا الى أبد الآبدين».

وأضاف وزير الأمن الداخلي والشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان، في كلمته: «إن الليكود هو الذي فرض السيادة على عاصمة إسرائيل، هو الذي طبق السيادة على مرتفعات الجولان، وهو الذي سيطبق السيادة على يهودا والسامرة. حقنا على أرض اسرائيل يبدأ في القدس، في الحرم الابراهيمي وفي شيلو. لن نطبق السيادة بحكم القوة وإنما بالحق التاريخي والديني والأخلاقي والتوراتي، وسنفعل ذلك».

وقال الناشط الليكودي، شيفاح شتيرن، المبادر للاقتراح: «قبل خمسة عشر عاما، صادق المركز على قرار لا ينسى أنه لن تقوم دولة فلسطينية، يسألونني ما هي قيمة القرار اليوم، قرار 2002 يطبق حتى اليوم. قرار المركز لا يلزم الحزب من ناحية قانونية وانما من ناحية أخلاقية». وتغيب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو عن الاجتماع. ويذكر انه كان يمنع في السابق عقد اجتماعات تناقش قضايا ايديولوجية من هذا النوع، بادعاء انه سيكون لها ثمن سياسي في الخارج ومعنى ضعيف في اسرائيل. لكنه هذه المرة قرر عدم التدخل.

وكانت الوزيرة ميري ريغف قد قالت خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأخيرة إن «هذا القانون مهم وجيد. انا اؤمن انه سيمر بغالبية كبيرة جدا من أعضاء مركز الليكود، وهذه مقولة مهمة على المستويين العام والأخلاقي». من جانبه تابع الوزير أوفير أكونيس القول إن «البند الأول في دستور الليكود هو أن الحق على إسرائيل أعطي للشعب اليهودي. فكرة الدولتين لشعبين هي تصور زال من العالم، ولسعادتي فإن الرئيس الأمريكي المنتخب ترامب، يجلس في البيت الأبيض ولا يقبل هذا الفهم الخاطئ».