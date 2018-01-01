﻿اليمن: الانقلابيون الحوثيون يصدرون 26 قرارا بتعيينات وزراء ومحافظين ومسؤولين في الشمال والجنوب

تعز ـ «القدس العربي»: أصدرت جماعة الحوثية الانقلابية في العاصمة اليمنية صنعاء أمس 26 قرارا رئاسية تقضي بتعيين وزراء ونواب وزراء ومحافظين ومسؤولين في مواقع سيادية، في إطار سلطتهم الانقلابية، في العاصمة صنعاء والمحافظات الشمالية والجنوبية أيضا التي تقع تحت الحكومة الشرعية.

وأعلنت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) النسخة الحوثية بصنعاء عن صدور 26 قرارا (جمهوريا) تقضي مسؤولية في مواقع سيادية، بدون ديباجة ولا أسس دستورية ولا قانونية كما لم تذكر المسؤول أو الجهة التي أصدرت هذه القرارات.

وقال العديد من المراقبين لـ(القدس العربي) ان «هذه القرارات فاقدة للشرعية حتى في إطار السلطة الانقلابية، لانهيار المجلس السياسي الأعلى الانقلابي المكون مناصفة من جماعة الحوثي وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يرأسه الرئيس السابق علي عبدالله صالح».

وأوضحوا أن «هذه القرارات تشكل مسخرة سياسية لأنها صدرت بدون أي ديباجة أو مقدمة دستورية تبين الأسس الدستورية والقانونية للسلطة أو المسؤول عن اصداراها التي تخوله إصدارها». مشيرين إلى أنها ظهرت وبشكل واضح أن وصلت لهم نسخة جاهزة من زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي وتم نشرها في وكالة سبأ للأنباء، التابعة للحوثيين.

وقضى القرار رقم واحد بتعيين محمود عبدالقادر الجنيد، نائباً لرئيس الوزراء لشؤون الخدمات، في سلطة الحوثيين، والقرار الثاني قضى بتعيين الدكتور حسين عبدالله علي مقبولي نائبا لرئيس الوزراء وزيراً للمالية الحوثية.

وشملت القرارات الأخرى تعيين كل من عبدالسلام علي محمد جابر وزيراً للإعلام، وأحمد عبدالله ناجي دارس وزيراً للنفط والمعادن، وأحمد غالب الرهوي محافظاً لمحافظة ابين، وفيصل أحمد قائد حيدر محافظاً لمحافظة المحويت، وطارق مصطفى محمد سلام محافظاً لمحافظة عدن، وهاشم سعد محمد بن عايود محافظاً لمحافظة سقطرة.

والغريب في هذه القرارات التي أصدرها الانقلابيون الحوثيون، تضمنها إصدار قرارات بتعيين محافظين لمحافظات عدن وأبين وسقطرى، وهي محافظات تقع في الإطار الجغرافي للحكومة الشرعية، بقيادة الرئيس عبدربه منصور هادي، وتخلو تماما من التواجد الحوثي.

وشملت هذه القرارات أيضا تعيين الدكتور أحمد محمد هادي دغار رئيساً لجامعة صنعاء، وتعيين الدكتور عبدالله محمد محمد الشامي رئيساً لجامعة الحديدة، وحسين حمود درهم العزي نائباً لوزير الخارجية ونبيل أحمد عبدالرحمن الغولي وكيلاً سياسياً بوزارة الخارجية.

وجاءت هذه القرارات الحوثية لتستكمل السيطرة الحوثية على الحكومة الانقلابية في العاصمة صنعاء، حيث قامت بإزاحة أغلب المسؤولين الحكوميين الممثلين لحزب المؤتمر الشعبي العام فيها، وذلك بعد انهيار الشراكة الانقلابية بين جماعة الحوثي وحزب المؤتمر، باندلاع المواجهات المسلحة مطلع الشهر الماضي وقيام ميليشيا الحوثي بإعدام الرئيس السابق علي عبدالله صالح والأمين العام لحزبه عارف الزوكا، واعتقال العديد من أفراد عائلة صالح وأتباعه وكذا قيادات حزبه.

إلى ذلك، أعلنت قوات الجيش الوطني الموالية للحكومة الشرعية، مساء أمس الاثنين، مقتل ثلاثة قادة ميدانيين موالين للحوثيين في معارك في محافظة الجوف 143/ كيلومترا شمال شرق صنعاء.

ونقل موقع الجيش «سبتمبر نت» عن مصدر ميداني قوله إن «القادة الميدانيين في صفوف الميليشيا الانقلابية (الحوثيون) جحوان الشريف، وابن الشيبة الشريف ،وصالح الخلقة لقوا حتفهم في معارك مع قوات الجيش الوطني شهدتها جبهة مزوية شمالي مديرية المتون مساء الأحد».

وأضاف المصدر أن ذلك «يأتي مواكبا لما تحققه قوات الجيش الوطني من تقدمات ميدانية في جبهة خب الشعف، في عملية عسكرية واسعة تسعى خلالها لتحرير كاملة المديرية من سيطرة الميليشيا الانقلابية».

وأشار إلى أن «ميليشيا الحوثي تشهد انهيارات واسعة حيث بلغ عدد الأسرى من عناصرها الذين وقعوا في يد الجيش 59 اسيرا، علاوة على اكثر من25 قتيلا من عناصرها واغتنام عدد من العربات وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة».

وحسب المصدر، فقد واصلت الفرق الهندسية التابعة لقوات الجيش الوطني مهامها بكثافة في عملية نزع الألغام، التي خلفتها الميليشيا في حقول مزروعة في اليتمة لتسهيل عودة الأهالي من النازحين إلى ديارهم واستتباب الأوضاع.

كانت قوات الجيش الوطني قد أعلنت الأيام الماضية تحرير مديرية اليتمة، ومواقع اخرى في محافظة الجوف الواقعة قرب الحدود السعودية من قبضة الحوثيين.