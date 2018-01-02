﻿غرفة عمليات مشتركة لفصائل المعارضة السورية في شمالي سوريا

حلب ـ «القدس العربي»: كشفت مصادر في المعارضة السورية المسلحة لـ «القدس العربي»،

أنها بصدد الإعلان عن تشكيل غرفة عمليات مشتركة ستضم كبرى الفصائل العسكرية في شمال سوريا.

وأكدت المصادر على أن مساعي تشكيل غرفة عمليات عسكرية مشتركة جاءت بهدف التصدي لتقدم قوات النظام في ريفي حماة وإدلب ، حيث ستضم غرفة العمليات: هيئة تحرير الشام، حركة أحرار الشام، فيلق الشام، جيش إدلب الحر، جيش العزة، الحزب الإسلامي التركستاني، جيش النصر، أجناد القوقاز، جند الملاحم، حركة نور الدين الزنكي، جيش الأحرار، جيش النخبة.

وكانت قوات النظام السوري مدعومة بميليشيات أجنبية قد تمكنت من التقدم خلال الأيام الماضية على حساب فصائل المعارضة السورية المسلحة والسيطرة على عدد من البلدات والقرى، في إطار هجومها للسيطرة على ريف إدلب الجنوبي الشرقي والوصول إلى مطار أبو الضهور العسكري إضافة إلى تأمين طريق استراتيجي محاذ له يربط مدينة حلب.