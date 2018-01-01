إيران: هل تشعل المحروقات النار في ولاية الفقيه؟
رأي القدس
لليوم السادس على التوالي تتواصل تظاهرات الاحتجاج في عشرات المدن الإيرانية، بينها العاصمة الإدارية طهران والعاصمة الروحية قم، بعد أن كانت قد انطلقت أصلاً من مشهد، مسقط رأس المرشد الأعلى علي خامنئي، والمدينة ذات المكانة الدينية البارزة. وحتى الساعة كانت التقارير تشير إلى سقوط 12 ضحية، بعضهم قتل مباشرة برصاص الشرطة، فضلاً عن عشرات الجرحى ومئات المعتقلين، بالرغم من أن وحدات «الحرس الثوري» المعروفة بالبطش والشدة لم تتدخل بعد في قمع المتظاهرين.
وكانت أولى التظاهرات قد بدأت احتجاجاً على رفع أسعار المحروقات، والسياسات العامة لحكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني وعجزها عن إيجاد حلول ناجعة لمشكلات البطالة والغلاء، وفشلها في الوفاء بالوعود التي قطعتها حول تحسين مستوى معيشة المواطن بعد توقيع الاتفاق النووي والبدء في رفع العقوبات الاقتصادية التي كان الغرب يفرضها على إيران. لكن اللافتات المطلبية سرعان ما أخلت المكان أمام شعارات أخرى سياسية وراديكالية، تمس شخص خامنئي ذاته وتطلق عليه صفة «الديكتاتور»، ولا تمزق صوره في الشوارع والساحات العامة وتطالب برحيله فقط، بل تنادي بإسقاط مبدأ ولاية الفقيه تحديداً.
وهذا تطور جوهري لافت تماماً، لأن تولية الفقيه سلطات هائلة في إدارة شؤون الدين والدنيا، والاجتماع والاقتصاد والجيش والأمن، ليست من استحداثات المرشد الراهن خامنئي، بل تعود إلى الإمام الخميني نفسه، وبالتالي فإن رفع شعار إسقاط المبدأ اليوم يحمل مفعولاً رجعياً أيضاً، ويستهدف ركائزه الفقهية ذاتها كما صاغها الخميني في النجف سنة 1971.
ليس أقل أهمية أن شعارات الاحتجاج تطورت في اتجاه الربط بين تدهور معيشة المواطن الإيراني داخل البلد، ومغامرات التدخل الخارجي المكلفة التي ينخرط فيها النظام الحاكم، والمكاتب الأمنية والعسكرية والسياسية المرتبطة مباشرة بالمرشد الأعلى على وجه التحديد. ذلك يعني أن إحساس المتظاهرين بوطأة الأسعار وغائلة البطالة وانحطاط المعيشة، أخذ يتنامى على نقيض مباشر مع عقيدة شبه رسمية في تصدير الثورة، اعتنقتها الجمهورية الإسلامية منذ تأسيسها سنة 1979 على أنقاض نظام الشاه.
من هنا تبدو تظاهرات أواخر العام 2017 مختلفة نوعياً عن تظاهرات عارمة سبق أن شهدتها العاصمة طهران سنة 2009، احتجاجاً على مؤشرات تزوير الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها محمود أحمدي نجاد. ورغم أن تلك التظاهرات نجحت في استقطاب الملايين، مقابل الآلاف فقط في التظاهرات الحالية، فإن شعاراتها ظلت إصلاحية عموماً ولم تبلغ مستوى المطالبة برحيل «الديكتاتور» وإسقاط ولاية الفقيه.
وحتى الساعة يبدو رد فعل السلطات الإيرانية كلاسيكياً يحتذي بالأنظمة العربية التي شهدت اندلاع تظاهرات احتجاج شعبية، فبدأت بحجب منصات التواصل الاجتماعية، وانتقلت إلى اتهام المتظاهرين بإثارة الشغب، ثم استخدمت وسائل قمع تراوحت بين الغاز المسيل للدموع والرصاص الحي، قبل أن يعلن الرئيس روحاني أن انتقاد السلطة حق يكفله الدستور ولكن دون مخالفة القانون وتخريب الممتلكات العامة!
ويبقى أن من المبكر التكهن بالمسارات التي سوف يتخذها هذا الحراك الشعبي المتعاظم، ولكن ليس من المبكر أن تستخلص السلطات الإيرانية الدرس الأهم والأبكر: أن نيراناً اشعلتها محروقات الشعب، لا تطفئها خراطيم المياه وحدها!
رأي القدس
أكثر من 50% من الشعب الإيراني تحت خط الفقر
أكثر من 50% زيادة أسعار بالوقود
ولا حول ولا قوة الا بالله
30 مليار دولار هي نفقات التدخلات الإيرانية بالعراق وسوريا ولبنان واليمن ووو
وهناك عشرات المليارات ذهبت للإسد من طريق أموال الخُمس المتوافرة عند الخامنئي
الحرس الثوري الإيراني يُدرب ويُسلح ويُمول الميليشيات الشيعية الأجنبية داخل وخارج إيران
ولا حول ولا قوة الا بالله
لا بد أن السعودية وإسرائيل الآن تفركان ايديهما فرحا بما يحدث في إيران، المؤكد أن النظام في إيران تقلقه هذه المظاهرات، ولكنها لا تشكل خطرا على وجوده، ببساطة لأنه تعلم من تجارب الماضي ومن تجارب الثورات التي عصفت ببعض الدول، النظام في إيران يتقن اللعب على متناقضات خصومه ويحسن تدبير الأزمات.
ان كل الانظمه الديكتاتوريه تقرا من نفس الكتاب ولشدة غبائها لا تتعظ مما حل بمثيلاتها على مر التاريخ . وايران ليست حاله فريدة . لا اظن ان الاحتجاجات الحاليه سوف تتطور كثيرا هذه المرحله لتنهي نظام الملالي لانه ما زال يمتلك قوة كبيرة من الباسيج والحرس الثوري ليقمع الاحتجاجات ولكن بذرة الثورة على النظام قد غرست وستنمو لتقتلع هذا النظام . المرشد في اخر ايامه ولكن من سياتي من بعده لن يكون له سلطة معنوية على الايرانيين وسنرى ملايين من الاثنيات غير الفارسية تتحدى خليفته . هكذا هي الثورات التى لا تحسن الانتقال الى دول, تنتقل من كاريزما الثوار الى سلطة الفاسدين والمنتفعين الى الزوال .
ان الشعوب لا تعتاش فقط على الشعارات فهي تريد الخبز والكرامة قبل الشعارات .
نـأمل الخير لإيران ونتمى ان يتجنب الشعب الإيراني ما الت اليه أحوال العرب.
الحصار كاف لإسقاط الأنظمة.