﻿إيريس نظمي: شادية وفريد الأطرش جمعتهما قصة حب عنيفة ولم يتزوجا لخلاف الطباع

القاهرة – «القدس العربي»: صدر عن دار «أخبار اليوم» في القاهرة منذ عدة أيام كتاب «مذكرات شادية» للكاتبة إيريس نظمي، وهي المذكرات التي كتبتها نقلا عن الفنانة الكبيرة، ونشرتها على حلقات منذ سنوات طويلة، وقد أعادت الدار نشرها بمناسبة وفاة شادية.

وقالت ايريس نظمي في تصريحات خاصة لـ «القدس العربي» إنها عرضت على شادية كتابة هذه المذكرات أثناء عرض مسرحية «ريا وسكينة»، ورحبت شادية بشدة، وتحدثت معها بكل صراحة حتى أنها حكت لها تفاصيل علاقتها بالموسيقار فريد الأطرش، الذي جمعته بشادية قصة حب عنيفة، مشيرة إلى أنهما لم يتمكنا من الزواج، بسبب خلاف الطباع حيث كانت شادية تطمح إلى الاستقرار والإنجاب، بينما كانت حياة فريد غير مستقرة، وكان يهتم بالحفلات والسهرات اليومية التي لم تعتد عليها شادية، لذا قررت إنهاء العلاقة، واستغلت فرصة إحدى سفرياته للخارج، وانتقلت من العمارة التي تسكن فيها وهي عمارة فريد نفسها، إلى عمارة أخرى، ثم واصلت الهروب بالزواج من رجل لم تحبه لذلك فشلت الزيجة.

وعن زواجها بالفنان صلاح ذو الفقار، قالت تظمي إن شادية حكت لها إن قصة حبها مع صلاح ذو الفقار بدأت أثناء تصوير أحد الأفلام وقررا الزواج بعدها وكانا سعيدين في البداية إلا أن الطابع العسكري لصلاح ذو الفقاو جعله حاد الطباع فقررا الانفصال إلا أنهما عادا مرة أخرى، وحدث حمل لشادية، التي كانت تحلم بالإنجاب، إلا أنها لم تتمكن من الاحتفاظ بالجنين، مما اصابها بحالة نفسية سيئة ثم تدهورت العلاقة بينها وبين صلاح ذو الفقار إلى أن تم الطلاق.