﻿أربع جرائم قتل طعنا بالسكين في لندن

لندن ـ أ ف ب: قتل أربعة رجال في لندن في هجمات نفذت بالسكاكين بين الأحد وساعات الفجرأمس في اليوم الأول من السنة على ما أعلنت شرطة سكوتلاند يارد مع ارتفاع الهجمات بالسلاح الأبيض في العاصمة البريطانية. وأوضحت الشرطة في بيان أن «عمليات القتل الأربع» غير المترابطة وقعت في «شمال لندن وشرقها وجنوبها»

وتراوحت أعمار الضحايا بين 17 و20 عاما. وقد أدخل رجل خامس في العشرين من العمر أصيب في إحدى الهجمات المستشفى في وضع حرج على ما أضافت الشرطة مشيرة الى أنها أوقفت خمسة رجال في إطار تحقيقات جنائية. وأتت جرائم القتل بالسلاح الأبيض هذه في حين تحاول لندن مكافحة الارتفاع في هذا النوع من الهجمات. فبين نيسان/أبريل 2016 واذار/مارس 2017 أحصت الشرطة نحو 12100 هجوم بسكين في لندن أدت الى سقوط 4400 جريح. وهي أعلى الأرقام منذ خمس سنوات.

وبين مطلع عام 2017 و22 كانون الأول/ديسمبر أسفرت هذه الهجمات عن سقوط 77 قتيلا على ما أوضحت الشرطة.

وفي غالبية الأحيان هذه الهجمات غير مرتبطة بالجريمة المنظمة بل هي من فعل أشخاص يحملون سلاحا للشعور بالأمن.

وتطال هذه الظاهرة خصوصا غير البالغين إذ أن عددا متزايدا منهم بات يحمل سكاكين.

وأطلق رئيس بلدية لندن صديق خان حملة توعية موجهة الى الشباب.