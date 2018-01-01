الرباط ـ «القدس العربي»: قامت جمعية مغربية مساندة لفلسطين وفي تضامن رمزي، بغرس شجرة زيتون تحمل اسم «عهد التميمي» في الحديقة المقابلة لمتحف الفن المعاصر في العاصمة الرباط، وذلك بإشراف وتنسيق من بلدية المدينة الرباط ومجلس مقاطعة حسان.

وأعلنت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين أنها قامت بهذه الخطوة رفقة وفد من هيئة الأسرى والمحررين من فلسطين المحتلة الذي يقوم بزيارة للمغرب وقالت إن عهد التميمي التي قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي باعتقالها بعد صفعها جنديا إسرائيليا هي واحدة من رموز المقاومة الشعبية في فلسطين.