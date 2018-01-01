﻿ 200 جريح تقريبا بسبب مفرقعات رأس السنة

مانيلا ـ أ ف ب: أصيب نحو 200 شخص بجروح خلال الاحتفالات التقليدية الصاخبة بحلول رأس السنة في الفلبين برغم تعليمات رئاسية تهدف إلى التقليل من استخدام المفرقعات.

ومع أن غالبية سكان البلاد هم من الكاثوليك إلا أن الكثير من الفلبينيين على قناعة بناء على معتقدات صينية قديمة، أن الصخب خلال الاحتفالات بنهاية السنة يبعد الأرواح الشريرة. لذا فهم يعمدون الى استخدام كثيف للألعاب النارية والمفرقعات وإطلاق النار. وهي تطلق (نظريا) في الجو.

ووقع الرئيس رودريغو دوتيرتي في حزيران/يونيو مرسوما يحصر استخدام المفرقعات في أماكن تحددها السلطات المحلية وبإشراف أشخاص مدربين.

وقال وزير الصحة فرانسيسكو دوكيه إن 191 شخصا أصيبوا بجروح من بينهم طفل في شهره الحادي عشر، بتراجع نسبته 77 ٪ موازنة مع معدل الخمس سنوات الأخيرة.

وقال خلال مؤتمر صحافي الاثنين «نحن مرتاحون نسبيا. لا يزال ثمة جرحى إلا أننا نشهد تراجعا كبيرا في عددهم. والهدف النهائي هو حظر المفرقعات كليا».

وأوضح دوكيه إن غالبية الإصابات وقعت في شوارع مانيلا. وغالبا ما تكون مفرقعات صغيرة غير قانونية تعرف باسم «بيكولو» وتأتي على شكل علبة عيدان ثقاب، مسؤولة عن سقوط جرحى.