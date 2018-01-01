﻿طفل هندي في الثانية يقيم صداقة مميزة مع… القردة

ار واد (الهند) ـ أ ف ب: يقيم طفل هندي يبلغ الثانية من العمر ولا يحسن الكلام بعد، علاقة صداقة مميزة مع مجموعة من قردة لانغور مثيرا اهتماما محليا كبيرا.

وبرزت صداقة سمارث بانغاري غير الاعتيادية مع هذه الحيوانات الى العلن عندما شوهد الطفل وحيدا في بلدته الواقعة في جنوب الهند يلعب مع أكثر من عشرين قرد لانغور رماديا. وقال بارامدا ريجي، عم الطفل إن تصرف القردة هذا «غريب» مشيرا إلى أن سكان البلدة كانوا يخشون في البداية أن يتعرض الطفل لهجوم من هذه الحيوانات فيما والداه يعملان في حقل مجاور. لكن اتضح لهم سريعا أن القردة مرتاحة جدا في حضرة الطفل فيما الصبي الذي لم يتجاوز الثانية بعد سعيد جدا معها. وهو يتشاطر بعضا من طعامه مع زواره هؤلاء.

وراحت القردة تعود يوما بعد يوم لزيارة صديقها الصغير في الابور على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة بانغالور على ما أكد قريبه. واوضح ريدي لوكالة فرانس برس «منذ ذلك الحين لم يمر يوم لم تعد فيه القردة الى المكان. وهي تأتي الى المنزل في الوقت نفسه تقريبا». ومضى قائلا «حتى وإن كان الطفل نائما تقوم القردة بإيقاظه وتبقى معه مدة ساعة او ساعتين». وأثارت العلاقة الخارجة عن المألوف اهتماما محليا وبدأ الناس سريعا بزيارة المنزل لرؤية الطفل سامارث يلهو في أرجاء المزرعة مع 20 قرد لانغور. وظنا منهم أن هذا النوع من القردة يحب رفقة الأطفال، استقدم طفل آخر ليجلس إلى جانب سامارث الا أن قطيع القردة أظهر عدائية اتجاهه على ما أكد ريدي.

وقال إن سامارث أصبح مشهورا على الصعيد المحلي بسبب هذه «العلاقة الخاصة» مع القردة وهو بات يقلد أصواتها مع أنه لا يحسن الكلام حتى الآن. وأضاف «الجميع يعتبرون أنه طفل مميز وأنه قادر على التواصل مع الحيوانات ويفهم ما يقال بينها». وقد شبه بشخصية «موغلي» في كتاب «ذي جانغل بوك» (كتاب الأدغال) لروديارد كيبلينغ عن طفل يشب في أدغال الهند ويصادق حيواناتها.

وغالبا ما تستخدم هذه الشخصية للدلالة على أشخاص يقيمون علاقة مميزة مع الحيوانات.