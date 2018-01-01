﻿سماء نصف العالم تسطع بشهب «الرباعيات» غدا

الدوحة «القدس العربي:» تشهد دول النصف الشمالي من الكرة الأرضية ومنها قطر أولى زخات الشهب لهذا العام، المتمثلة في شهب «الرباعيات» حيث ستصل ذروتها مساء، الأربعاء، المقبل، وستمتد حتى بزوغ فجر اليوم التالي .

وقال الدكتور بشير مرزوق الخبير الفلكي في دار التقويم القطري، في تصريح صحافي، إن زخة شهب «الرباعيات» من الشهب المميزة جدا ، وذلك لأن معدل سقوطها عند ذروتها يكون كبيرا، إذ يصل معدل سقوطها في السماء عند ذروتها إلى 80 شهابا في الساعة حسب تقدير خبراء الفلك المتخصصين في رصد الشهب.

وأضاف إن مذنب «اي اتش1» هو مصدر حدوث زخة شهب «الرباعيات» وذلك نتيجة تقاطع الأرض في مدارها حول الشمس مع حبيبات الغبار التي خلفها المذنب، حيث إن الشهب بصفة عامة تحدث نتيجة مرور الأرض بالقرب من المخلفات الدقيقة التي تخلفها جسيمات المذنبات.

تجدر الإشارة إلى أن سكان قطر ليسوا في حاجة إلى تليسكوبات فلكية لرصد ورؤية زخة شهب «الرباعيات» إذ يمكنهم رؤيتها ورصدها بالعين المجردة وذلك بالنظر نحو الأفق الشمالي الشرقي من السماء قبيل منتصف الليل، ومن الممكن أيضا استخدام الكاميرات الرقمية الحديثة للحصول على صور لتلك الشهب، مع الأخذ في الاعتبار زيادة زمن التعريض في أثناء التصوير للحصول على صور مميزة .

يذكر أن شهب «الرباعيات» تنشط من نهاية شهر ديسمبر/ كانون الأول وحتى الأسبوع الثاني من شهر يناير/ كانون الثاني من كل عام، وتصل ذروتها بين يومي الثالث والرابع من يناير.

ويجب الأخذ في الاعتبار أن أفضل الأماكن لمشاهدة هذه الشهب هي الأماكن الأكثر ظلاما والبعيدة عن المناطق السكنية التي تحــــوي ملوثات ضوئية وبيئية قد تعوق رؤية الشهب، بينما يعتبر أفضل الأوقات للرؤية هو بعد منتصف الليل وحتى بزوغ فجر اليوم التالي.