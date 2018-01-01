﻿نجمات هوليوود يطلقن مشروعا ضد التحرش الجنسي

واشنطن ـ أ ف ب: أطلقت أكثر من 300 ممثلة وكاتبة سيناريو ومخرجة وشخصيات أخرى في أوساط السينما مشروعا لمكافحة التحرش الجنسي بشكل ملموس في هوليوود وفي مهن أخرى في الولايات المتحدة.

وسيتمتع المشروع وهو بعنوان «تايمز آب» بصندوق يهدف إلى تمويل توفير مساندة قانونية للنساء والرجال ضحايا التحرش الجنسي في العمل. وقد تلقى المشروع حتى الآن اكثر من 13 مليون دولار من أصل 15 مليونا حددت هدفا لهذا الصندوق.

ويهدف المشروع خصوصا للوصول الى أشخاص لا يتلقون أجرا عاليا يسمح لهم بالدفاع عن أنفسهم من عاملين في المجال الزراعي والخدم وحراس المباني والعمال والنادلات.

وقالت المجموعة في «رسالة تضامن» على موقعها الإلكتروني، «يتواصل التحرش في غالب الأحيان لأن المتحرشين لا يدفعون أبدا ثمنا لتصرفاتهم».

ونشرت الرسالة على صفحة كاملة في صحيفة «نيويورك تايمز» وفي صحيفة «لا اوبينيون» الصادرة باللغة الإسبانية.

وتبلور مشروع «تايمز آب» في إثر وابل الاتهامات بالتحرش الجنسي التي تلت فضيحة المنتج الهوليوودي هارفي واينستين، وهو يضم ممثلات مثل كايت بلانشيت وآشلي جاد وناتالي بورتمان وميريل ستريب والكاتبة المدافعة عن حقوق المرأة غلوريا ستينيم والمحامية ومديرة مكتب ميشال أوباما سابقا تينا تشين.