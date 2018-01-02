كوريا الجنوبية: تحسن العلاقات مع الشمال مرتبط بتسوية القضية النووية

سول: قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه-إن الثلاثاء إن التحسن في العلاقات بين الكوريتين مرتبط بتسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي.

جاء ذلك بعد يوم من عرض الشمال إجراء محادثات مع سول رغم تمسكه بالطموح النووي.

وفي تصريحات في بداية اجتماع لمجلس الوزراء قال مون “التحسن في العلاقات بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية لا يمكن أن يمضي بمعزل عن تسوية قضية البرنامج النووي الكوري الشمالي، وبالتالي يجب على وزارة الخارجية التنسيق عن قرب مع الحلفاء والمجتمع الدولي في هذا الشأن”.

وتتناقض تصريحات مون مع تصريحات زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون الذي قال الاثنين إنه ينبغي لسول التوقف عن طلب مساعدة دول أخرى في تحسين العلاقات بين الكوريتين.

وجاءت تصريحات رئيس كوريا الجنوبية بعد خطاب أدلى به كيم بمناسبة العام الجديد قال فيه إنه “منفتح على الحوار” مع سول ومستعد لبحث مشاركة الرياضيين الكوريين الشماليين في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وطلب مون من وزارتي الوحدة والرياضة سرعة اتخاذ إجراءات لمساعدة كوريا الشمالية في المشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية القادمة المقررة في بيونغ تشانغ.

وفيما يتعلق بالمحادثات بين الكوريتين قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع تشوي هيون سو إن سول تنتظر ردا مفصلا من بيونغ يانغ على عروض قائمة بالفعل من أجل الحوار قدمتها سول في يوليو تموز. (رويترز)