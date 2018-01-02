مقتل تسعة أشخاص وإصابة 14 جراء اشتباكات بين عصابات داخل سجن في البرازيل

ريو دي جانيرو: ذكرت تقارير إخبارية أن تسعة أشخاص على الأقل قتلوا وأصيب 14 آخرون جراء اشتباكات بين عصابات متناحرة في سجن بوسط البرازيل يوم الاثنين.

وأفادت صحيفة “فولها دي ساو باولو” يوم الاثنين نقلا عن مسؤولين في أجهزة الأمن بأن الاشتباكات اندلعت عندما اقتحم نزلاء من أحد العنابر في سجن جويانيا عنبرا آخر وأشعلوا النار في حشوات النوم (المراتب).

وقد تم قطع رأس اثنين على الأقل من القتلى.

وتمت الاستعانة بوحدات شرطة خاصة لاستعادة الأمن.

وأثناء الاشتباكات العنيفة، تمكن نحو 100 سجين من الخروج من السجن. ومازال ما مجموعه 77 سجينا طلقاء حتى مساء الاثنين.

ويعتقد أن معركة بين العصابات المتناحرة من أجل السيطرة داخل السجن، هي السبب وراء الحادث.

وتشيع الاشتباكات العنيفة بين العصابات المتناحرة في سجون البرازيل المزدحمة.

وقتل أكثر من 120 شخصا العام الماضي جراء اشتباكات مختلفة داخل السجون. (د ب أ)