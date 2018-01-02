غارة إسرائيلية على مواقع لحركة حماس بعد إطلاق صاروخ من غزة

غزة: نفذت طائرة إسرائيلية صباح الثلاثاء غارات على مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب ما أفاد جيش الاحتلال ومصادر فلسطينية، من دون الإشارة إلى إصابات.

وأعلن جيش الاحتلال في بيان أن الطائرة استهدفت “مجمعا عسكريا لحركة حماس″.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن الغارات وقعت في خان يونس بجنوب قطاع غزة ودير البلح بوسطه، متسببة بأضرار بدون تسجيل إصابات.

وكان الجيش أفاد ليل الاثنين عن سقوط صاروخ اطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل بدون أن يسفر عن قتلى أو جرحى.

ولم يذكر الجيش تفاصيل اخرى لكن الاذاعة العامة قالت ان صاروخا انفجر قرب بلدة اسرائيلية لم تحددها.

ووقعت أحداث مماثلة الجمعة إذ قصفت مقاتلات ودبابات إسرائيلية قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل، بحسب جيش الاحتلال ومصادر فلسطينية.

وأطلقت الفصائل المسلحة في غزة أكثر من 12 صاروخا وقذيفة هاون على جنوب إسرائيل، منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي في 6 كانون الأول/ ديسمبر الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأثار قرار ترامب موجة غضب في العالمين العربي والاسلامي وتظاهرات شبه يومية في الأراضي الفلسطينية ومواجهات مع القوات الإسرائيلية استشهد فيها 12 فلسطينيا.

وغالبا ما تقوم فصائل اسلامية باطلاق صواريخ، لكن اسرائيل تحمل قادة حماس مسؤولية أي هجمات انطلاقا من القطاع، وترد مستهدفة مواقع للحركة.

وجاء في بيان الجيش الثلاثاء أن “قوات الدفاع الإسرائيلية تحمل حماس وحدها مسؤولية الأحداث في قطاع غزة”. (أ ف ب)