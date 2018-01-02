تخفيف الحكم على مغنية مصرية من الحبس سنتين الى سنة

القاهرة: خففت محكمة استئناف في القاهرة الاثنين، الحكم على مغنية شابة من الحبس سنتين الى سنة مع تغريمها عشرة آلاف جنيه (666 دولاراً) بعد ادانتها ب”التحريض على الفسق والفجور” عبر اغنية مصورة لها تتضمن ايحاءات جنسية، على ما أفادت مصادر قضائية.

وكانت محكمة اول درجة اصدرت في الثاني عشر من كانون الاول/ديسمبر الماضي حكما بحبس المغنية سنتين في هذه القضية.

وأحدث الكليب الذي صورته المغنية شيما لأغنيتها “عندي ظروف”، والذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، جدلاً كبيراً لما احتواه من مشاهد ايحائية تقوم بها بطلة العمل.

ويمكن للمغنية الشابة الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وتلقت الشرطة بلاغات عدة من أشخاص ساءهم مضمون هذا الكليب بحسب مصادر امنية.

وتظهر شيما في فيديو الأغنية في قاعة تدريس أمام لوح اسود كتبت عليه عبارات ذات مضمون جنسي، كما بدت وكأنها تعطي درساً لبعض الشباب فيما تأكل الموز وتلعق التفاح بشكل ايحائي مثير.

وإثر هذا الجدل، تقدمت المغنية باعتذار عبر موقع فيسبوك قائلة إنها تأسف “لكل الناس الذين شاهدوا الكليب وتضايقوا”.

وأضافت “لم يكن في بالي أن يحدث كل هذا أو أن أتلقى هجوماً قوياً من كل الناس كمطربة شابة ما زالت في مقتبل عمرها”.

وكانت الشرطة المصرية اوقفت المغنية في 18 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي للتحقيق معها قبل ان تقرر النيابة العامة احالتها على القضاء.

وهذه ليست المرة الأولى التي تتم فيها محاكمة مغنيات بالتهمة نفسها.

ففي العام 2015، قضت محكمة مصرية بالحبس سنة بحق مغنية وراقصة قامت بتصوير فيديو كليب بعنوان “سيب (اترك) ايدي (يدي)” ارتدت فيه فستاناً قصيراً جداً. وتم خفض الحكم لاحقاً الى ستة أشهر.(أ ف ب)