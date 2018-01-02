إيران تعيد فتح معبرين حدوديين مع كردستان العراق

لندن: ذكرت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء أن إيران أعادت الثلاثاء، فتح معبرين حدوديين مع منطقة كردستان العراق كانت قد أغلقتهما بعد استفتاء أيد استقلال المنطقة الكردية.

وقالت الوكالة نقلاً عن القنصلية الإيرانية في أربيل، “سيعاد فتح منفذي تمرجين في بيرانشهر وبرويز خان في قصر شيرين الحدوديين مع أربيل والسليمانية اللذين تم إغلاقهما منذ فترة بناء على الطلب الرسمي من الحكومة العراقية اعتباراً من الثلاثاء، حيث سيتم إجراء التبادلات التجارية على هذه الحدود فضلاً عن تنقل الركاب”. (رويترز)