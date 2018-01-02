الإحتلال الإسرائيلي يعتقل 12 فلسطينياً في الضفة الغربية

القدس: اعتقل الإحتلال الإسرائيلي 12 فلسطينياً في الضفة الغربية خلال ساعات الليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، الثلاثاء، إنه اعتقل الفلسطينيين بشبهة “الضلوع بنشاطات إرهابية شعبية”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 6400 أسير، منهم 62 سيدة (بينهن 10 قاصرات)، ونحو 300 طفل، ونحو 450 أسيراً إدارياً بدون محاكمة، و12 نائباً في المجلس التشريعي (البرلمان) ، بحسب بيانات فلسطينية رسمية.

وعلى نحو شبه يومي، ينفذ الجيش الإسرائيلي حملات اعتقال ليلية في الضفة الغربية. (الأناضول)