تسعة قتلى بتظاهرات في إيران ليلا

طهران: قتل تسعة أشخاص هم ستة متظاهرين وأحد المارة وشرطي وعنصر من الحرس الثوري ليل الاثنين في منطقة اصفهان بوسط إيران في أعمال عنف على صلة بالاحتجاجات التي تهز إيران منذ الخميس، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي الثلاثاء.

وقتل ستة متظاهرين في مواجهات مع قوات الأمن فيما كانوا يحاولون مهاجمة مركز للشرطة في مدينة قهدريجان فيما قتل عنصر في الحرس الثوري في كهريز سنغ فيما قتل احد المارة في خميني شهر، بحسب التلفزيون الرسمي، اضافة إلى شرطي قتل برصاص أطلق من سلاح صيد في نجف اباد المجاورة وقد أعلن مقتله مساء الاثنين.