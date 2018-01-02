أرسنال وتشيلسي يقصان شريط 2018 بمواجهة من العيار الثقيل

لندن: يقص فريقا ارسنال وتشيلسي شريط عام 2018 بمواجهة ديربي في لندن، هي الأولى من بين ثلاث مواجهات تجمع بينهما في الأسابيع الأولى من العام الجديد.

ويلتقي أرسنال وتشيلسي الأربعاء في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز ثم يلتقيا في مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي لكأس رابطة المحترفين يومي العاشر و24 كانون ثان/ يناير الجاري.

ويتطلع أرسنال لمواصلة حملته الجيدة النادرة والتي شهدت خسارته مرة واحدة فقط في أخر خمس مواجهات له مع تشيلسي على مستوى جميع المسابقات.

وقال الإسباني بيدرو رودريجيز لاعب تشيلسي “إنها مباراة صعبة بالنسبة لنا، دائما المواجهة أمام أرسنال تكون صعبة”.

وأضاف “سنستعد بشكل جيد جدا واتمنى تحقيق الفوز لكنها مباراة صعبة”. وبدأ ارسنال السلسلة الأخيرة لمواجهاته مع تشيلسي بالفوز على ملعبه 3 /صفر في الدوري الموسم الماضي ثم فاز تشيلسي في مباراة الدور الثاني 3 /1.

وفاز ارسنال على تشيلسي 2 /1 في أيار/ مايو الماضي في نهائي كأس الاتحاد ثم فاز على الفريق ذاته بضربات الجزاء الترجيحية في مباراة الدرع الخيرية في اب/ اغسطس الماضي.

وانتهت المواجهة الأولى بين الفريقين في الدوري هذا الموسم بالتعادل السلبي على ملعب ستامفورد بريدج.

ويتفوق ارسنال في مجموع المواجهات الخمس الأخيرة على ملعب تشيلسي حيث سجل 15 هدفا واهتزت شباكه مرتين فقط.

ولم يخسر تشيلسي مطلقا في أخر خمس مباريات في الدوري ونجح الفريق خلال مباراته الأخيرة في اكتساح ستوك سيتي بخمسة أهداف دون رد ليتقدم لوصافة جدول الترتيب.

وقال داني درينكووتر لاعب وسط تشيلسي “نؤدي بشكل جيد، الانتصارات التي نحققها مفيدة لنا”.

وأضاف “يمكننا فعل ما هو أكثر من الفوز بالمباريات وطالما نفعل ذلك فإننا نضغط على المنافسين لنا”.

وأشار “إذا استطعنا إظهار ثقتنا خلال مواجهة ارسنال سيكون شيئا رائعا”.

وختم بالقول “هي بالطبع مباراة مختلفة تماما، لكننا سنقوم بواجبنا معهم ونأمل أن نكون على أهبة الاستعداد”.

ويدخل ارسنال المباراة وهو في المركز الخامس بفارق سبع نقاط خلف تشيلسي بعد تعادله مع وست بروميتش البيون 1 /1 مساء الأحد.

وبعد هذه المباراة علق الفرنسي ارسين فينجر المدير الفني لارسنال على الأجندة المزدحمة لفريقه خلال فترة أعياد الميلاد.

وجاءت تصريحات فينجر نظرا لحصول وست بروميتش على يومين أكثر من فريقه قبل مواجهتهما معا، كما حصل تشيلسي على يوم راحة إضافي قبل موقعة شمال لندن.

وقال فينجر “لا يمكن منح وست بروميتش خمسة أيام للاستعداد مقابل ثلاثة أيام فقط لنا”.

وأضاف “مستعد للعب كل يوم طالما الأمر نفسه يسير مع الخصم، الأمر غير طبيعي هكذا”.

وأشار “نواجه نفس المشكلة مع تشيلسي فقد لعبوا قبلنا بيوم”.

ولم يتضح بعد إمكانية مشاركة صانع اللعب الألماني مسعود اوزيل مع ارسنال أمام تشيلسي بعد غيابه عن مواجهة وست بروميتش بسبب الإصابة في الركبة، حيث أكد فينجر “فرصته في المشاركة محدودة”. (د ب أ)