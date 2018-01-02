مراهق أمريكي يقتل أفراداً من عائلته ليلة رأس السنة

نيويورك: قتل مراهق أمريكي في السادسة عشرة والديه وشقيقته وصديقة للعائلة بواسطة سلاح شبه اوتوماتيكي، قبيل منتصف ليل رأس السنة الاحد في ولاية نيوجيرزي (شمال شرق) على ما ذكرت السلطات المحلية.

وسلم الشاب الذي لم تكشف السلطات عن هويته، الى الشرطة من دون اي مقاومة. ولا تملك السلطات حتى الآن اي تفسير لجريمة المراهق.

وأبلغت الشرطة عند الساعة 23,43 من ليل الاحد بوجود اطلاق نار في منزل في لونغ برانش، على بعد حوالى 90 كيلومتراً جنوب نيويورك في ولاية نيوجيرزي.

وعثر عناصر الشرطة في المكان على اربع جثث على ما اوضح المدعي العام في منطقة مونماوث كريستوفر غراميتشيوني في بيان.

والضحايا هم ستيفن كولوغي (44 عاماً) والد مطلق النار ووالدته ليندا كولوغي (42 عاماً) وشقيقته بريتاني كولوغي البالغة الثامنة عشرة صديقة للعائلة تدعى ماري شولتز وهي في سن السبعين.

وقد أفلت شقيق مطلق النار وجده لأنهما تركا المنزل على ما أوضح المدعي العام في مؤتمر صحافي.

وستوجه الى المراهق الذي يعتبر بالغاً بنظر القضاء اربع تهم بالقتل فضلاً عن امتلاك سلاح ناري استخدم لغايات غير قانونية. (أ ف ب)