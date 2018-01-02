وزير الخارجية التركي: الولايات المتحدة جعلت التهديدات “سياسة عامة”

أنقرة: أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أن الولايات المتحدة جعلت من التهديدات ” سياسة عامة”، وشدد على أن تقويض دور الأمم المتحدة سيؤدي إلى تقويض دور الولايات المتحدة.

وشدد على أنه “إذا فقدت الأمم المتحدة أرضيتها وسمعتها، فأعتقد أن هذا سيقوض أيضاً دور الولايات المتحدة”.

وفي إشارة إلى القرار الأمريكي بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قال الوزير التركي :”نشعر بخيبة أمل كبيرة إزاء (موقف الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب بشأن القدس. هذا خطأ كبير جداً … وعلى الولايات المتحدة تغيير سياستها، وإلا ستكون هناك فوضى”.

وأشار إلى أنه شعر بالغضب من تهديدات واشنطن بقطع المساعدات عن الدول التي انتقدت القرار الأمريكي بشأن القدس، وحذر الولايات المتحدة من تجاهل قرار الجمعية العامة الأخير بشأن المدينة. (د ب أ)