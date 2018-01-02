ليبرمان يتهم المعارضة الإسرائيلية بمحاولة “جر” إسرائيل إلى حرب مع حماس
تل أبيب: أجرى وزير دفاع حكومة الإحتلال الاسرائيلية، أفيغدور ليبرمان، مقارنة الثلاثاء، بين نواب البرلمان الإسرائيلي المعارضين، و” المنظمات المتطرفة” في غزة، حيث قال إن كلاً منهما يحاول دفع الحكومة إلى حرب مع حماس.
وقال ليبرمان في مقابلة مع إذاعة الجيش الاسرائيلي، نقلتها صحيفة “جيروزاليم بوست” الاسرائيلية: “إنهم (قادة المعارضة) يريدون جرنا إلى حرب شاملة مع حماس، شأنهم تماماً شأن المنظمات المتطرفة في غزة”.
وتأتي تصريحات ليبرمان في إشارة إلى الانتقادات التي وجهت إلى الحكومة بسبب ردود فعلها العسكرية حول إطلاق الصواريخ بصورة زائدة من قطاع غزة خلال الاسابيع الاخيرة، بحسب “جيروزاليم بوست”.
وذكرت الصحيفة أن العديد من أعضاء المعارضة، ومن بينهم آفي جاباي، زعيم حزب “المعسكر الصهيوني”، أشاروا إلى أن الحكومة كانت متساهلة للغاية في ردود فعلها على الهجمات الصاروخية، التي يعتقد أنها من عمل جماعات إرهابية سلفية تعمل في غزة.
وانتقد ليبرمان أعضاء المعارضة، حيث قال إنهم يركزون فقط على السياسة.
وقال وزير الدفاع في المقابلة: “في موقفي الحالي (اعتبر) كلمتي (الحياة والموت) أكثر من مجرد شعار، كما أن أفعالي تتم بمسؤولية ورزانة”.
وكانت صحيفة “هاآرتس″ الإسرائيلية اعتبرت في تحليل نشرته أمس، أن إسرائيل لا تريد حرباً في قطاع غزة حالياً لأسباب، من بينها إيران، حيث أشار التحليل، إلى أن التصريحات الإسرائيلية حول استقرار الردع الذي يشكله الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بحركة حماس في قطاع غزة، لا ينبغي قبوله باعتباره أمراً مسلّماً.
ورأى كاتب التحليل أن الحقائق على الأرض تثير أيضاً شكوكاً حول فاعلية الردع في غزة هذه الأيام. فقد تم إطلاق أكثر من 40 صاروخاً وقذيفة من غزة تجاه إسرائيل في غضون ثلاثة أسابيع ونصف، منذ الاعتراف الأمريكي بشأن القدس. وحتى إذا كانت حماس خائفة من إسرائيل، فإنه يبدو أنها ليس خائفة بما يكفي.
وأضاف أن “الاعتقالات والتعذيب الذي تمارسه حماس فشل حتى الآن في إيقاف الجماعات السلفية، وفي أحيان قليلة، الجهاد الإسلامي، عن إطلاق الصواريخ بصورة قاطعة”.
وذكر أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع ليبرمان، مدعومين بالجيش وجهاز الأمن الداخلي، يريدان تأجيل أي صراع عسكري لأطول فترة ممكنة. (د ب أ)
military action is the only cure from brutal carcinoma sionism colonizer …no hesitation on thisما العمل ..اذا يوجد لدينا عمل غير سياسه مكانك سر ..!..وخاصه بعد ان فشل الوهم السياسي في تحقيق شيء ..سوي توفير الرواتب ..وتوظيف ابناء (السياسيين )..في مهنه المخابرات ..لتامين العيش التطفلي المخزي ..علي نكبه هذا الشعب ..!..
ما هو الافضل العمل العسكري والاعداد له …أم الاستمرار باخذ الرواتب والتقاعد ..وبيع شعارات وهميه هلوسه ..والحفاظ علي مكاتبنا وبدلاتنا ..واناقتنا..للظهور علي شاشه التلفاز ؟؟..
النشاشيبي
علينا بالعمل العسكري وهو الطريق والوحيد من اجل نيل واسترداد وطننا المغتصب كاملا متكامله ..بدون شرقيه وغربيه ..وخيانه لدماء الشهداء من كل تراب فلسطين من عكا وحيفا ويافا والناصره واللد والرمله ..وبءر السبع .والتل العربي .و و و و وو و ودير ياسين ..و و
اللا تكفينا حماقه 24..عام من الكلام الفارغ ..والرحلات المكوكيه ..وتبذير اموال النضال الشريف ..من اجل توظيف أبناءنا ..في وظاءف وهميه متطفله علي نكبه هذا الشعب النازح ..المشرد …التعيس ..
نعم لقياده عسكريه تتولي أمور البلاد ..في وضع برنامج عسكري يفرض علي جميع الشعب من شباب وشابات ورجال ونساء وحتي شيوخ يستطيعوا حمل السلاح علينا جميعا ان نكون في الخندق العسكري ..
نعم لقياده عسكريه صاحبه إلكلمه الأولي والخيره ..بإنهاء الحماقه ..السياسيه التي أدت الي مذلتنا جميعا ..اللا بعض المتطفلين الذين يعملوا بالسلك السياسي العقيم الفاسد ..عديمي الإحساس والبصيرة …
النازح المنكوب لا ولن يعود اللا من خلال البندقيه الشريفه ..ومن خلال إرواء تراب الوطن بدم الشهداء ..حتي يزيل دناسه الوطن من الاحتلال الصهيوامركانبيريطنوفرنسيروسي …فعلا وليس جعجعه …
اذا الشعب يوما أراد شرف الحياه فلا بدي ان يقدم الأرواح فداء …
فلسطين ستعود فقط بدماء الشهداء …
وما دون ذلك تعد خيانه وخساسه..وإذلال ..
ان نعطي للمحتل حق الوجود علي تراب ارضنا الطاهر الذي يحترم الانسانيه جمعاء بدوت عنصريه او غطرسه او اضطهاد ..
هل النشاشيبي في هلوسه ؟!…أم بعيد عن واقع السياسيين المتطفلين ؟..
AL NASHASHIBI troth ..
السلام على الجميع
إلى السيد النشاشيبي
فقط أريد أن أعرف……..أين تقطن ……هل أنت في فلسطين؟؟
إذا كنت فلسطيني قاطن في فلسطين تحرك بأي طريقة
إذا كنت فلسطيني لا تقيم في فلسطين فتلك ثالثة الأثافي!!!!
سلام
Eucharist for your inquiring…. I AM LIVING ON THIS PLANET …. HUMANITY FIRST ….GOOD LUCK
في الحقيقه لم يكن يوما معارضة حقيقية وخصوصا اذا كان الامر متعلق بفلسطين فكلهم يجمعون على قتل الفلسطينيون والعرب وهذا بالنسبة لهم عبادة فهم ياخذون طاقاتهم العدوانية من توراتهم فهذا مثل،,,,
في اقتحام أريحا “وحرَّموا كل ما في المدينة من رجل وامرأة من طفل وشيخ حتى البقر والغنم والحمير بحد السيف.. وأحرقوا المدينة بالنار مع كل ما بها” (يش 6: 21، 24).
عند اقتحام عاي “ودخلوا المدينة وأخذوها وأسرعوا وأحرقوا المدينة بالنار.. فكان جميع الذين سقطوا في ذلك اليوم من رجال ونساء أثنى عشر ألفًا جميع أهل عاي. ويشوع لم يرَّد يده بالمزراق حتى حرَّم جميع سكان عاي.. وأحرق يشوع عاي وجعلها تلًا أبديًّا خرابًا إلى هذا اليوم” (يش 8: 19-28).