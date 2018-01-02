مصرع اثنين اختناقا بحلوى “موتشي” في اليابان

طوكيو: لقى اثنين مصرعهما في العاصمة اليابانية طوكيو نتيجة اختناقهما بعد تناول حلوى “موتشي” التقليدية، بمناسبة رأس السنة الميلادية.

وذكرت قناة (NHK) اليابانية، أنّ 15 شخصاً نُقلوا إلى المستشفى، الإثنين، إثر تعرضهم للاختناق بسبب تناولهم حلويات موتشي المصنوعة من الأرز اللزج.

وأضافت القناة التلفزيونية، أنّ الكوادر الطبية استطاعت إنقاذ حياة 13 مواطناً، في حين لم تتمكن من إسعاف المواطنين الاثنين.

وقبيل حلول رأس السنة الميلادية كل عام، تنصح السلطات اليابانية، السكان ولا سيما الأطفال والمسنين بقطع الموتشي إلى أجزاء صغيرة قبل تناوله.

ويتسبب تناول الموتشي بوفاة العديد من الأشخاص في اليابان سنوياً.