ملكة جمال أمريكا السابقة غريتشن كارلسن تعين رئيسة لمنظمة المسابقة بعد فضيحة تحرش

واشنطن: عينت غريتشن كارلسن ملكة جمال امريكا السابقة، التي اصبحت مقدمة برامج في محطة “فوكس نيوز″، رئيسة للمنظمة التي تشرف على المسابقة بعد استقالة رئيسها السابق المتهم بتوجيه رسائل مهينة وذات طابع جنسي الى بعض الفائزات.

واصبحت كارلسون (51 عاماً) تالياً اول فائزة بمسابقة ملكة جمال امريكا تتولى رئاسة هذه المنظمة. وكان الرئيس السابق سام هاسكل استقال في 23 كانون الاول/ديسمبر.

وكتبت غريتشن كارلسن التي فازت باللقب العام 1989 في تغريدة “انه لشرف لي ان اواصل هذا البرنامج الشهير برفقة متطوعين استثنائيين كثر”.

واصبح تعيين كارلسون سارياً على الفور على ما اوضحت المنظمة في بيان مشيرة الى ان ثلاث فائزات اخريات باللقب دخلن الى مجلس ادارتها.

واكدت “غالبية الاعضاء السابقين في مجلس الادارة استقالوا”.

وكانت عشرات الملكات طالبن باستقالة سام هاسكل بعدما كشف موقع “هافينغتون بوست” في 21 كانون الاول/ديسمبر انه ارسل عدة رسائل الكترونية خصوصاً الى مالوري هاغان الفائزة باللقب العام 2013. في هذه الرسائل هزئ منها بسبب وزنها الزائد وانتقد حياتها الجنسية مؤكداً انها امرأة سهلة المنال.

وبعد يومين على كشف هذه المعلومات، استقال هاسكل ومساعده جوش راندل.

وكانت غريتشن كارلسن تسببت العام 2016 باستقالة رئيس مجلس ادارة محطة “فوكس نيوز″ روجر ايلز بعدما اتهمته بالتحرش الجنسي. وحصلت على تعويض قدره 20 مليون دولار من الشركة الام للمحطة التلفزيونية.

وكانت غريتشن كارلسن علقت بعد المعلومات التي كشفتها “هافينغتون بوست”، “ينبغي ألا تتعرض اي امرأة للإهانة بواسطة شتائم سوقية. إن التحرش بالنساء وإهانتهن أمران غير مقبولين بتاتاً”. (أ ف ب)