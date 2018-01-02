تنفيذ حكم الإعدام بحق 4 مدانين بأعمال عنف شمالي مصر

القاهرة: نفذت وزارة الداخلية المصرية، صباح الثلاثاء، حكم الإعدام بحق 4 مدانين في أعمال عنف، شمالي البلاد، وفق مصدرين أمني وقانوني.

وقال مسؤول أمني مصري إن وزارة الداخلية نفذت، صباح اليوم، حكم الإعدام شنقاً بحق 4 مدانين بالتورط في تنفيذ تفجير وقع في محافظة كفر الشيخ (دلتا النيل/شمالاً) في 2015.

وأوضح المسؤول، مفضلاً عدم ذكر اسمه كونه غير مفوّض بالحديث مع الإعلام، أن أحكام الإعدام تم تنفيذها في “سجن برج العرب” بمحافظة الإسكندرية، شمالي البلاد، دون تقديم تفاصيل أخرى.

من جانبه، أوضح عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات (غير حكومية/مقرها القاهرة)، أن الأشخاص الذين جرى تنفيذ حكم الإعدام فيهم اليوم، مدانون في القضية المعروفة إعلامياً بـ”ستاد كفر الشيخ”.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2015، عندما وقع تفجير أمام ملعب رياضي في مدينة كفر الشيخ، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته؛ ما أسفر عن سقوط 3 قتلى وإصابة اثنين آخرين، جميعهم من طلاب الكلية الحربية (كلية عسكرية). (الأناضول)