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الممثلة جيسيكا ألبا… أم للمرة الثالثة

Jan 02, 2018

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لوس أنجليس: ذكر تقرير إخباري، الثلاثاء، أن الممثلة الامريكية الحسناء، جيسيكا ألبا، استقبلت مع زوجها كاش وارين في ليلة رأس السنة الجديدة، طفلهما “هايس ألبا وارين”، ليصيرا بذلك أماً وأباً للمرة الثالثة.

وأفاد موقع “كونتاكت ميوزيك” الالكتروني المعني بأخبار المشاهير، بأن ألبا نشرت على حسابها على موقع “إنستجرام” صورة لطفلها الصغير وهو نائم، حيث كتبت أسفلها: “هايس ألبا وارين 2017/12/31 ، أفضل هدية بمناسبة العام الجديد… أنا وكاش نشعر بنعمة كبيرة”.

يذكر أن ألبا (36 عاماً) لديها من كاش – ابن الممثل الامريكي مايكل وارين، والذي تزوجته في لوس أنجليس في أيار/مايو من عام 2008 – ابنتان، هما أونر (9 أعوام) وهافين (6 أعوام).(د ب أ)

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