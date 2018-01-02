موقع أمريكي “يحلل” الصاروخ الصيني الذي ظهر في عرض قطر العسكري و”استنفر” إعلام دول الحصار ـ (فيديو)

“القدس العربي”:

كشف موقع أمريكي مواصفات الصاروخ أن “إس واي — 400″، وهو واحد من الصواريخ الصينية قصيرة المدى، التي تم تسليط الضوء عليها بعد ظهوره في عرض عسكري للجيش القطري في الدوحة في ديسمبر / كانون الأول الماضي، وأدى الى استنفار إعلام الدول المحاصرة لقطر الذي تناوله بمزيج من “الفزع″ و “التهويل”.

و أكد موقع “ميليتري توداي” أن مدى الصاروخ يتجاوز 400 كم ، و أنه يتم حمله على مركبات يمكنها أن تطلق الصاروخ من مسافة تبعد 650 كم عن قاعدته الرئيسية، وتحمل على متنها منصة إطلاق مكونة من 8 صواريخ.

ويصل وزن الصاروخ إلى أكثر من 35 طنا وطوله 12 مترا، وقطره 3 أمتار، بينما يصل وزن رأسه الحربي إلى 200 كغم.

وتعتبر الصين أن الصاروخ عبارة عن نظام مدفعية صاروخية ذاتية التوجيه، ويمكن إطلاق عدة صواريخ على أكثر من هدف في وقت واحد.

وكانت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية ، كشفت مؤخراً إنه بينما كانت قطر تحتفل بيومها الوطني في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ظهر خلال العرض العسكري في الدوحة ما بدا أنه صواريخ صينية ، لم تعلن الدوحة من قبل عن امتلاكها. وقام أحد الباحثين بالكشف عنها بتغريدة على تويتر.

وقد أثارت الصواريخ انتباه جوزيف ديمبسي، الباحث المشارك في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الذي كتب على تويتر، أن هناك صفقة عسكرية أبرمت فيما يبدو بشكل غير معلن بين الصين وقطر

وأكدت المجلة الأمريكية أن وسائل إعلام من الدول المحاصرة لقطر حاولت استغلال هذه المعلومة للتهجم على الدوحة. وقد أشارت إلى أن قناة العربية، اطلقت مزاعم غير صحيحة عبر مقال على موقعها الإلكتروني، وذكرت ان مدى الصواريخ يصل إلى 400 كيلومتر، ومن ثم فإن ذلك يكشف عن نوايا عدوانية للدوحة بضرب عواصم الدول المقاطعة.

و أشارت أن الصين ورغم علاقاتها بدول الحصار، فإنها في الوقت ذاته توازن بين أطراف الأزمة الخليجية.

ونقلت عن كل من جورجيو كافيرو المدير التنفيذي ومؤسس لشركة Gulf State Analytics الاستشارية المختصة بالشأن الخليجي، وثيودور كاراسيك المحلل الأمريكي المختص بالشأن الخليجي ومستشار كبير بالشركة، ما الذي يعنيه بيع الصين منظومة الصواريخ إلى قطر.

ويرى الخبيران أن قرار بكين بيع نظام SY-400 للدوحة في خضم الأزمة القطرية مدفوعا بعدد من العوامل، فمنذ أن شاركت الصين في معرض الدوحة الدولي للدفاع البحري عام 2014، سعت الصين لتصدير تكنولوجيتها العسكرية إلى قطر، وكانت الدوحة ترغب في شراء نظام الصواريخ الباليستية ذاك في العام نفسه الذي وقع فيه الخلاف الدبلوماسي، والذي سحبت فيه الدول الخليجية الثلاث سفراءها من قطر لمدة 8 أشهر.

وفي مؤشر على سعيها لتحقيق التوازن مع الأطراف كافة، فإنه في العام نفسه الذي سعت فيه بكين لبيع صواريخها الباليستية إلى قطر، كانت قد أنشأت مصنعاً للطائرات من دون طيار في السعودية؛ لتقدّم نفسها على اعتبارها شريكاً تجارياً ودفاعياً، ومصدراً لبيع الأسلحة، وقوة عظمى بديلة للولايات المتحدة لا يمكن الاستغناء عنها.

وبحسب المجلة الأمريكية فإن مبيعات الصين من الصواريخ الباليستية إلى السعودية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي و ان الرياض اشترت بعضها سراً مما أثار غضب واشنطن، بعد أن كشفت وكالة الاستخبارات الأمريكية تلك الصفقات.

وفي السياق أشارت المجلة إالى أنه من غير الواضح حتى الآن، كيف ستؤثر عواقب وجود علاقات صينية-قطرية قوية على العلاقات بين الدوحة وواشنطن، خصوصا أن الاستراتيجية التي وضعها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تعتمد على ردع الصعود الاقتصادي العالمي للصين، غير أن الخبيرين يشيران إلى أن ازدهار العلاقات الصينية-القطرية، سيمكن الدوحة من كسب أوراق ضغط أكبر في علاقاتها بإدارة ترامب.