“العرب” القطرية تؤكد قرصنة موقعها الإلكتروني

الدوحة – “القدس العربي” – إسماعيل طلاي: أكدت صحيفة “العرب” القطرية تعرض موقعها الالكتروني للاختراق صباح الثلاثاء، ونشر “الهاكر” موضوعاً مكذوباً عن محاولة اختراق حساب المواطن في المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة القطرية التي يرأس تحريرها الإعلامي القطري عبد الله العذبة، إنها “تقوم الآن بالتحقيق في الأمر، لمعرفة الجهة التي قامت بالاختراق”.

ونوهت الصحيفة إلى أن “الخبر عار تماماً عن الصحة، ولم يصدر عن المؤسسة، وما هي إلا محاولة رخيصة لتشويه صورة الإعلام القطري”.

وليست هذه أول عملية قرصنة تتعرض لها صحيفة قطرية، بل إن العديد من المواقع والصحف القطرية تعرضت للقرصنة أو محاولة قرصنتها منذ حادثة قرصنة موقع وكالة الأنباء القطرية في الثالث والعشرين من ايار/مايو الماضي، وبث تصريخات كاذبة على لسان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والتي كانت الشرارة الأولى لاندلاع أزمة خليجية وصفتها الدوحة بأنها “مفتعلة”، وان عملية القرصنة “دبرت بليل”.

ومن يومها حصنت الكثير من المؤسسات القطرية الاعلامية والرسمية مواقعها الإلكترونية، تفادياً لمحاولة قرصنتها.