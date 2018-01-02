إصابة فلسطيني برصاص الإحتلال الإسرائيلي على حدود غزة

غزة: أصيب فلسطيني، الثلاثاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، خلال مواجهات اندلعت، في وقت سابق، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، رفضاً للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة: “أصيب مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في القدم على الحدود الشرقية لمدينة خانيونس جنوبي القطاع″.

ووصف القدرة الإصابة بـ”المتوسطة”.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، توجّه عشرات الشبان الفلسطينيين، نحو السياج الحدودي الفاصل بين شرق مدينة خانيونس (جنوبي القطاع) وإسرائيل.

ورشق الشبان قوات الجيش الإسرائيلي بالحجارة، فيما رد الجيش بإطلاق الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وللأسبوع الرابع على التوالي، تشهد معظم المدن الفلسطينية مظاهرات، رداً على اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 6 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بالقدس (بشقيها الشرقي والغربي) عاصمة لإسرائيل، والبدء بنقل سفارة واشنطن إلى المدينة المحتلة. ( الأناضول )