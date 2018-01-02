الرئاسة الفلسطينية: تصويت الكنيست بشأن القدس إعلان حرب على الشعب الفلسطيني
رام الله: قالت الرئاسة الفلسطينية الثلاثاء، إن موافقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يشدد القيود على أي تصويت قد يجري في المستقبل بشأن التخلي عن أجزاء من القدس هي إعلان حرب على الشعب الفلسطيني.
وقال نبيل أبو ردينة الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية في بيان، “إن هذا التصويت يشير وبوضوح إلى أن الجانب الإسرائيلي أعلن رسمياً نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع″.
كان البرلمان الإسرائيلي قد أقر الثلاثاء بتشديد القيود على أي تصويت على ترك أجزاء من القدس للفلسطينيين الذين يريدون القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية.
ورفع التعديل الذي أقر الكنيست إدخاله على تشريع قائم بالفعل عدد الأصوات اللازم للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من المدينة “لطرف أجنبي” من 61 صوتاً إلى 80 صوتاً من أصوات الأعضاء البالغ عددهم 120 عضواً.
ويجيء التعديل، الذي ظل مطروحاً في الكنيست لفترة طويلة، بعد أقل من شهر على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مما أثار غضب الفلسطينيين وزعماء الشرق الأوسط وقوى عالمية.
وقال أبو ردينة في بيانه “لا شرعية لقرار ترامب، ولا شرعية لكل قرارات الكنيست الإسرائيلي، ولن نسمح في أي حال من الأحوال بتمرير مثل هذه المشاريع الخطيرة على مستقبل المنطقة والعالم”.
وأضاف “الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد اليومي والخطير، وأي محاولة لإخراج القدس من المعادلة السياسية لن يؤدي إلى أي حل أو تسوية”.
وتجمدت المفاوضات التي جرت بوساطة أمريكية بين إسرائيل والفلسطينيين منذ عام 2014 ولكن إذا استؤنفت يمكن أن يعقد رفع الكنيست للأصوات اللازمة للموافقة على أي اقتراح بترك جزء من القدس من جهود التوصل لاتفاق سلام.
وأثار قرار ترامب في السادس من ديسمبر/كانون الأول احتجاجات في المنطقة وقال الفلسطينيون إن واشنطن لا يمكن أن تكون بعد الآن وسيطاً للسلام. ولم تحرز مساع أمريكية بقيادة مستشار ترامب وزوج ابنته جاريد كوشنر لإحياء المفاوضات أي نجاح حتى الآن.(رويترز)
صباح الخير السلطة الفلسطينية، فقط اليوم علموا ان اسرائيل اعلنت الحرب على فلسطين؟ ابتدت الحرب منذ ١٩٤٨….
هذا إعلان غير مسؤول من قبل السلطة .
بعد الذي حصل نجد البعض من قيادات فتح والسلطة الفلسطينية للأسف متمسكين بالمفاوضات و بخيار أوسلوا الذي ثبت فشله لا نريد من السلطة الفلسطينية إعلان الحرب على الكيان الصهيوني الذي يفوقها قوة ولكن على الأقل وقف التنسيق الأمني مع الكيان الصهيوني إطلاق سراح المقاومين مراجعة جميع القرارات السابقة التي تم اتخاذها مع الكيان الصهيوني، ولما لا حل السلطة الفلسطينية لانها أصبحت وبالا على الشعب الفلسطيني فبسببها انقسم الشعب الفلسطيني وانفصلت الضفة الغربية عن غزة وبسببها أصبح الأمن الصهيوني مسؤولية السلطة الفلسطينية واصبح الهم الفلسطيني قضية رواتب الموظفين التي ستزول بزوال السلطة الفلسطينية ولم تعد القدس الارض المحتلة واللاجئين كلنا نعرف ان الكيان الصهيوني في ظل الانقسام الفلسطيني والعربي في أوج قوته وطريق المفاوضات مهما كانت مشروعية الحقوق الفلسطينية فان الصهاينة لن ينسحبوا من القدس والضفة الغربية، ومع وجود الكم الهائل من المستوطنات، واللاجئين بالنسبة لهم خط أحمر، فلماذا يصر الجانب الفلسطيني على المفاوضات لا تحقق مطالبه المشروعة ودولته المستقلة
أتمنى من القوى الفلسطينية بما فيها السلطة الفلسطينية البحث عن ألية جديدة لتحقيق المطالب وتحرير فلسطين ولن يكون ذلك الا بحل السلطة الفلسطينية حتى لو اعاد الكيان الصهيوني احتلال الضفة الغربية بشكل صريح لانها في الواقع الضفة خاضعة للاحتلال اما قضية الرواتب والخدمات التي تقدمها السلطة الفلسطينية فان الشعب الفلسطيني سيتكيف مع مرور الوقت مع الواقع الجديد
اتمنى أن تكون للفلسطنيين رؤية جديدة للنضال وأن لا تكون ردود أفعال على اجراءات صهيونية
سؤال بسيط لقيادات السلطة الفلسطينية وهو : اذا كان خيار اوسلوا فشل ولن تسترجع الحقوق المشروعة للفلسطنيين بالمفاوضات خاصة بعد اعلان الكيان الصهيوني وأمريكا الراعي الاول لعملية السلام أن القدس عاصمة للكيان الصهيوني وبعد ضم مستوطنات الضفة الغربية للكيان الصهيوني ورفضهم لعودة اللاجئين فماذا تبقى للسلطة الفلسطينية حتى تخشاه؟ لماذا وضع الرؤوس في الرمال
الحل هو حل السلطة الفلسطينية وليكن بعده الطوفان
السلطة هي من أضاع الفتات مما تبقي من ألآرض الفلسطينية وهم من ساعد المحتل علي قمع المقاومة من أجل حفنة من المال ومن أجل النفوذ فرقوا بين غزة والضفة وساعدوا المحتل في فرض الحصار ولم ينصتوا للشعب الذي رفض إعلان أسلوا لعلمه بأنها خدعة من المحتلين لإحتلال وضم الكثير من الفتات الذي تبقي من أرض فلسطين والأن قد أفاق التنابل بعد أن امتلأت بطونهم بمال الصهاينة , ليقولوا هذا إعلان حرب , وكأن الحرب لم تكن ظاهرة لهم وظاهرة للشعب فقط , ألا يستحي هؤلاء التنابل مما فعلوا للشعب , والله من ألأفضل لهم أن يحفروا حفر ويدفنوا أنفسهم أحياء فيها , فلربما يغفر لهم الشعب , لكن الله لا يغفر لمن ساعد مجرم لآنه شريك في الجرم , حسابكم عند الله عسير .