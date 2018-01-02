الكويت تؤكد مشاركة الدول الخليجية الست في مؤتمر رؤساء البرلمانات

الكويت: أكد رئيس مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي، مرزوق علي الغانم، الثلاثاء، مشاركة ممثلي الدول الخليجية الست على مستوى الرؤساء في مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية الذي ستستضيفه بلاده الإثنين المقبل.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) عن الغائم قوله، في تصريحات صحافية، إن “اجتماعات اللجان التنسيقية لمؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية تجري على قدم وساق”.

وأوضح أن “أعضاء الوفود وأعضاء اللجان التنسيقية سيصلون الأربعاء إلى البلاد للتحضير للمؤتمر”.

وأعرب عن أمنياته بأن “توفق الكويت في الخروج بالمؤتمر بشكل ناجح”، مؤكداً تفاؤله بذلك لأنه يقام تحت رعاية أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وأعلن الغانم في ختام جلسة لمجلس الأمة، الأربعاء الماضي، استضافة الكويت مؤتمر رؤساء البرلمانات الخليجية في 8 يناير/كانون الثاني الجاري.

وتترأس الكويت الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي.

ويعد هذا الاجتماع حال عقده أول فعالية خليجية بعد عقد القمة الخليجية الـ38، التي استضافتها الكويت، في 5 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وانعقدت القمة المذكورة في ظل أزمة حادة تعصف بالمنطقة هي الأسوأ في تاريخ دول الخليج؛ جراء مقاطعة السعودية والإمارات والبحرين ومصر لقطر، منذ 5 يونيو/حزيران الماضي، بدعوى “دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الدوحة مراراً.

وانعقدت القمة، بحضور أميري الكويت صباح الأحمد الجابر وقطر تميم بن حمد، وبغياب قادة بقية الدول الخليج الأربع (السعودية والإمارات والبحرين وسلطنة عمان)؛ حيث شاركت سلطنة عمان بتمثيلها المعتاد في تلك القمم، فيما خفضت الدول الثلاث المقاطعة لقطر تمثيلها في القمة.

ويقود أمير الكويت وساطة لحل الأزمة الخليجية. (الأناضول)